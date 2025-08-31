Criticat dur după meci  Ongenda, ținta acuzațiilor după Botoșani - Craiova. „A furat” golul lui Dumiter

- Botoșani-Craiova 1-1. Hervin Ongenda (30 de ani) a devenit ținta acuzațiilor după meci pentru că ar fi „furat” golul lui Andrei Dumiter (26 de ani).
U Craiova, liderul din Superliga, a pierdut puncte prețioase după egalul obținut la Botoșani. Cicâldău a deschis scorul în minutul 62, iar 10 minute mai târziu Ongenda a restabilit egalitatea.
Botoșani-Craiova. Hervin Ongenda, criticat dur după meci: „Nu ai motiv să faci asta”
Hervin Ongenda a marcat golul egalizator pentru FC Botoșani în partida de acasă cu U Craiova, dar a devenit ținta criticilor după meci.
Jucătorul care a trecut pe la PSG este acuzat că i-a furat golul lui Andrei Dumiter, care reușise să strecoare mingea pe lângă Silviu Lung Jr. și balonul urma să intre în plasă.
Cu toate acestea, Ongenda a decis să împingă mingea în poartă, chiar dacă în preajma lui nu era niciun adversar care să evite golul.
„N-am văzut om mai supărat (n.r. ca Dumiter) de când a început campionatul ăsta, dar nici în cel trecut. Nu a fost unul mai supărat. Dacă îl vezi, cred că îi spui direct: «Pleacă de aici, nici să nu te mai văd!».
De când a revenit Ongenda, parcă s-a cam rupt vestiarul. Ongenda, care nu a vrut să se antreneze.
Jucătorii ce fac? Vin la pregătire, se pregătesc, iar tu eşti mare şmecher, nu vii la niciun antrenament, apoi vii cu o săptămână înainte şi mai vrei să şi joci. Şi după te mai şi ceartă patronul. De aici apar astfel de situaţii”, a declarat fostul internațional Basarab Panduru, la Prima Sport.
Reacția lui Andrei Dumiter după ce Ongenda a înscris golul egalizator
Dumiter a declarat că nu a fost mulțumit de decizia lui Ongenda de a-i lua golul din meciul cu Craiova, după toată faza creată de el.
„Ne doream să câștigăm. I-am prins pe ei într-o pasă bună.
FC Botoșani a dat golul. A fost decizia lui Hervin, dar nu mi-a convenit. A fost un assist, până la urmă. Am zis că e șansa mea. Am dat pe lângă portar.
Cred că au fost echitabile situațiile de gol. Nici ei nu au avut ocazii foarte clare. Cred că e un rezultat echitabil. Cred că după această pauză o să arătăm și mai bine”, a precizat Andrei Dumiter, conform digisport.ro.