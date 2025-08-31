Hoțul de la US Open, identificat Cel care a furat șapca oferită cadou unui copil e  multimilionar : „Un idiot ordinar și un nesimțit!”

Piotr Szczerek, un multimilionar din Polonia, se confruntă cu o avalanșă de critici în mediul online.

Omul de afaceri este cel care a furat șapca pe care Kamil Majchrzak (29 de ani, #76 ATP) i-a oferit-o unui copil după victoria de la US Open.

După meciul câștigat în fața lui Karen Khachanov, Majchrzak a vrut să-i facă un cadou unui copil, însă un bărbat s-a băgat în față și i-a smuls șapca din mână.

Un multimilionar e hoțul de la US Open: „Nu poți cumpăra clasa”

După ce imaginile cu momentul de la Flushing Meadows s-au viralizat pe internet, nu a fost nevoie de prea mult timp pentru ca hoțul să fie identificat: Piotr Szczerek, directorul executiv al Drogbruk, o firmă de pavaje , scrie yahoo.com.

Și a fost sancționat rapid! Pe gowork.pl, un site pe care polonezii își pot căuta locuri de muncă, au apărut numeroase comentarii negative la adresa omului de afaceri.

„Doar un idiot ordinar și un nesimțit ar putea smulge o șapcă din mâinile unui copil”

„Dacă președintele companiei a furat cu atâta lipsă de scrupule șapca unui copil, dacă aș fi client, nu aș mai apela la serviciile sale. Mi-ar fi teamă că va fura și de la mine”

„Nu poți cumpăra clasa”

Reacțiile l-au determinat pe Szczerek să-și dezactiveze conturile de pe rețelele sociale, în timp ce Majchrzak a reușit să ia legătura cu tânărul său fan și să-i ofere o șapcă semnată.

Kamil Majchrzak și Brock, copilul căruia i-a oferit o șapcă (FOTO: Instagram @kamilmajchrzakk)

Multimilionarul polonez, implicat în tenis

Szczerek este jucător amator de tenis, sport în care a fost inițiat de Anna, soția sa.

Cei doi au amenajat în curtea casei lor un teren de tenis, unde au găzduit-o în trecut pe Urszula Radwanska, fostă jucătoare poloneză.

„A fost cel mai minunat cadou din viața mea. Angajații noștri au venit cu ideea, iar soțul meu i-a ajutat să o pună în aplicare”, spunea soția lui Szczerek.

Firma deținută de omul de afaceri polonezi sponsorizează programe sportive locale și jucători de tenis în devenire.

What a loser taking the hat from the kid @usopen Kamil Majchrzak pic.twitter.com/6ZAo7DDxdz — IgaTennis16 (@IgaTennis16) August 28, 2025

Majchrzak a dezvăluit că i-a oferit lui Szczerek șansa de a se revanșa față de copil.

„A vrut să îndrepte lucrurile, așa că i-am dat datele de identificare ale mamei lui Brock pe aceeași rețea socială pe care o foloseam pentru a o contacta. Deci, poate îndrepta lucrurile chiar el însuși”.

Am avut o privire ca de mort, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Sunt sigur că și tipul a acționat așa la cald, din cauza emoțiillor. Kamil Majchrzak, locul 76 mondial

