Hoțul de la US Open, identificat Cel care a furat șapca oferită cadou unui copil e multimilionar : „Un idiot ordinar și un nesimțit!"
Piotr Szczerek, hoțul de la US Open (FOTO: captură Eurosport)
Hoțul de la US Open, identificat Cel care a furat șapca oferită cadou unui copil e multimilionar: „Un idiot ordinar și un nesimțit!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 22:51
alt-text Actualizat: 01.09.2025, ora 01:11
  • Piotr Szczerek, un multimilionar din Polonia, se confruntă cu o avalanșă de critici în mediul online.
  • Omul de afaceri este cel care a furat șapca pe care Kamil Majchrzak (29 de ani, #76 ATP) i-a oferit-o unui copil după victoria de la US Open.

După meciul câștigat în fața lui Karen Khachanov, Majchrzak a vrut să-i facă un cadou unui copil, însă un bărbat s-a băgat în față și i-a smuls șapca din mână.

Un multimilionar e hoțul de la US Open: „Nu poți cumpăra clasa”

După ce imaginile cu momentul de la Flushing Meadows s-au viralizat pe internet, nu a fost nevoie de prea mult timp pentru ca hoțul să fie identificat: Piotr Szczerek, directorul executiv al Drogbruk, o firmă de pavaje, scrie yahoo.com.

Și a fost sancționat rapid! Pe gowork.pl, un site pe care polonezii își pot căuta locuri de muncă, au apărut numeroase comentarii negative la adresa omului de afaceri.

  • „Doar un idiot ordinar și un nesimțit ar putea smulge o șapcă din mâinile unui copil”
  • „Dacă președintele companiei a furat cu atâta lipsă de scrupule șapca unui copil, dacă aș fi client, nu aș mai apela la serviciile sale. Mi-ar fi teamă că va fura și de la mine”
  • „Nu poți cumpăra clasa”

Reacțiile l-au determinat pe Szczerek să-și dezactiveze conturile de pe rețelele sociale, în timp ce Majchrzak a reușit să ia legătura cu tânărul său fan și să-i ofere o șapcă semnată.

Kamil Majchrzak și Brock, copilul căruia i-a oferit o șapcă (FOTO: Instagram @kamilmajchrzakk) Kamil Majchrzak și Brock, copilul căruia i-a oferit o șapcă (FOTO: Instagram @kamilmajchrzakk)
Kamil Majchrzak și Brock, copilul căruia i-a oferit o șapcă (FOTO: Instagram @kamilmajchrzakk)

Multimilionarul polonez, implicat în tenis

Szczerek este jucător amator de tenis, sport în care a fost inițiat de Anna, soția sa.

Cei doi au amenajat în curtea casei lor un teren de tenis, unde au găzduit-o în trecut pe Urszula Radwanska, fostă jucătoare poloneză.

„A fost cel mai minunat cadou din viața mea. Angajații noștri au venit cu ideea, iar soțul meu i-a ajutat să o pună în aplicare”, spunea soția lui Szczerek.

Firma deținută de omul de afaceri polonezi sponsorizează programe sportive locale și jucători de tenis în devenire.

Majchrzak a dezvăluit că i-a oferit lui Szczerek șansa de a se revanșa față de copil.

„A vrut să îndrepte lucrurile, așa că i-am dat datele de identificare ale mamei lui Brock pe aceeași rețea socială pe care o foloseam pentru a o contacta. Deci, poate îndrepta lucrurile chiar el însuși”.

Am avut o privire ca de mort, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Sunt sigur că și tipul a acționat așa la cald, din cauza emoțiillor. Kamil Majchrzak, locul 76 mondial

multimilionar furt copil kamil majchrzak sapca
