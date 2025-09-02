A făcut testul, dar a fost ignorată!  Motivul absurd pentru care o campioană olimpică nu va putea participa la Campionatele Mondiale de Box

Boxera taiwaneză Lin Yu-ting (29 de ani) nu va participa la Campionatele Mondiale de la Liverpool, în ciuda faptului că a efectuat testul genetic pentru stabilirea sexului, care fusese impus de World Boxing.

Sportiva taiwaneză, campioană olimpică la JO 2024, categoria 57 de kilograme, nu va mai participa la Campionatele Mondiale de la Liverpool (4-14 septembrie 2025) din cauza faptului că World Boxing nu i-a oferit un răspuns în timp util, anunță lequipe.fr.

Citește și Imane Khelif face apel la TAS Campioana olimpică contestă decizia World Boxing de a impune teste genetice înainte de competiții Citește mai mult Imane Khelif face apel la TAS Campioana olimpică contestă decizia World Boxing de a impune teste genetice înainte de competiții

Lin Yu-ting nu va participa la Campionatele Mondiale

Conform noii politici a World Boxing, sportivii de peste 18 ani trebuie să efectueze obligatoriu un test genetic pentru a determina sexul la naștere. Acest lucru reprezintă o condiție de participare la competițiile organizate de această federație.

Lin Yu-ting s-a conformat regulamentului și a efectuat testul genetic, după cum a anunțat chiar antrenorul ei, Tseng Tzu-chiang.

Deși rezultatele testului genetic au fost trimise către World Boxing, Federația de Box din Taiwan a anunțat marți că nu a primit niciun răspuns din partea federației internaționale de box.

Totodată, organizația a transmis că Lin Yu-ting nu va participa la Campionatele Mondiale, dar nu a oferit mai multe detalii.

Lin Yu-ting a fost exclusă și în 2023 de la Campionatele Mondiale

Sportivei din Taiwan îi fusese interzisă participarea și la Campionatele Mondiale organizate de Asociația Internațională de Box Amator (IBA) în 2023, după ce a „picat” un test de eligibilitate de gen.

Pe lângă Lin Yu-ting, nici algeriana Imane Khelif, victima unei controverse asemănătoare, nu a fost lăsată să participe la acea competiție.

Cu toate acestea, Comitetul Olimpic Internațional le-a permis celor două sportive să participe la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, unde au câștigat medalii de aur la categorii de greutate diferite, considerând că sportivele au fost victimele unei „decizii subite și arbitrare a IBA”.

În ciuda performanțelor lor, Lin Yu-ting și Imane Khelif au fost supuse unor atacuri extreme pe rețelele de socializare în timpul Jocurilor de la Paris.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport