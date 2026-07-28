Bradley Barcola (23 de ani) a ajuns la un acord verbal cu Liverpool în privința unui transfer în această vară.

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Atacantul celor de la PSG a refuzat recent să-și prelungească contractul cu campioana Europei, iar „cormoranii” au demarat rapid negocierile cu acesta.

Bradley Barcola, acord verbal pentru un transfer la Liverpool

Tânărul star de la PSG a discutat în ultimele zile cu mai mulți oficiali ai celor de la Liverpool, dar și cu antrenorul Andoni Iraola, și și-a dat acordul pentru o mutare pe Anfield.

Acum, Barcola speră ca cele două cluburi să ajungă la un numitor comun care să-i permită plecarea în Premier League, informează lequipe.fr.

La scurt timp după acordul cu jucătorul, cei din conducerea lui Liverpool ar fi început discuțiile cu oficialii de la Paris, care sunt deschiși unui transfer, însă rămân fermi în privința cerințelor financiare.

În urmă cu două zile, publicația RMC Sport dezvăluia că suma pe care PSG și-ar dori să o primească în schimbul lui Barcola se ridică la aproximativ 170 de milioane de euro.

Prezent la CM 2026 cu naționala Franței, Barcola a reușit 3 goluri și a bifat minute în fiecare dintre cele 8 partide jucate de naționala sa la turneul final.

90 de milioane de euro este cota de piață a lui Barcola, potrivit transfermarkt.com

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