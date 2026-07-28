A făcut planul pentru Levski Filipe Coelho știe cum să-i învingă pe bulgari: „Asta va fi important”

Filipe Coelho a prefațat partida retur cu Levski Sofia, din turul doi preliminar al Ligii Campionilor.

U Craiova - Levski se joacă miercuri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Partida de pe „Ion Oblemenco” are o miză foarte importantă pentru olteni.

O calificare nu ar garanta doar accederea în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, ci și prezența în faza principală din Conference League, în cazul a două eliminări viitoare consecutive.

Filipe Coelho: „Este un meci foarte complicat și va fi diferit față de cel trecut”

Tehnicianul portughez se așteaptă la un meci dificil împotriva bulgarilor și încearcă să anticipeze orice modalitate prin care campioana Bulgariei ar putea pune pericol.

„Mă aștept ca meciul să fie diferit. Este un meci important pentru a trece mai departe. Am analizat oponentul și am văzut că e un adversar puternic.

Nu e bine când pierdem, bineînțeles că e mai bine când câștigi. Am vorbit cu băieții și este o decizie a mea să avem tot focusul pe meciul de mâine.

Putem pierde un meci, dar trebuie să arătăm bine și să încercăm mai mult. Asta e important și pregătim meciul. Este un meci foarte complicat și va fi diferit față de cel trecut.

Cred că e important să fim fresh, ei sunt foarte buni pe contraatac, deci asta înseamnă că trebuie să alergăm foarte mult. Trebuie să avem grijă și să fim pregătiți de toate condițiile.

Sper că o jucăm mai bine mâine, pentru că în ultimele două meciuri am luat rapid gol. Trebuie să ne îmbunătățim. Acum două săptămâni nu eram cea mai bună echipă din lume, iar acum nu suntem cea mai slabă. Am câștigat trei trofee, sperăm să jucăm mult mai bine. E important ca toată lumea să fie bine mâine.

Romanchuk era un jucător foarte bun pentru noi, dar avem și alții care pot juca. Vom rezolva problemele ca o echipă. Ne antrenăm în fiecare zi”, a spus Coelho, potrivit digisport.ro.

FOTO. Levski - U Craiova 1-0 . Partida tur din preliminariile Ligii Campionilor

În cazul unui eșec, oltenii vor merge în Europa League, iar KuPS Kuopio (Finlanda) va fi adversara din turul 3 preliminar al competiției secunde.

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