Pleacă și Cadu? Directorul sportiv de la CFR Cluj, după demisia lui Iuliu Mureșan: „Pentru el am venit”

Ricardo Cadu (44 de ani), directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, a reacționat scurt după plecarea lui Iuliu Mureșan din funcția de președinte.

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Mureșan a părăsit clubul la mai puțin de an de la revenire, luând în calcul chiar și retragerea definitivă din fotbal, iar decizia din urmă cu câteva zile a acestuia l-a afectat și pe Cadu.

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Ricardo Cadu: „ M-a afectat plecarea domnului Mureșan, pentru el am venit”

Sosit în primăvară la fostul său club, de această dată în postura de oficial, Cadu a fost afectat de decizia luată de Iuliu Mureșan, cel cu care a colaborat foarte bine și în perioada în care evolua ca jucător.

„Nu m-am gândit să plec, trebuie să rezolvăm lucrurile care sunt la club. Normal că m-a afectat plecarea domnului Mureşan, pentru el am venit, am avut o relaţie foarte bună cu el”, a spus Ricardo Cadu, potrivit primasport.ro.

Situația la CFR Cluj este una critică, clubul având interdicție la transferuri, restanțe salariale și multe alte probleme financiare.

Mesajul lui Iuliu Mureșan: „Am făcut tot ce mi-a stat în putință”

În ziua în care și-a prezentat demisia, fostul președinte al clublui din Gruia a transmis:

„Aș vrea să anunț că, în această dimineață, mi-am prezentat cererea de demisie. M-am întors cu inima deschisă, cu drag de acest club, de această echipă și de toți oamenii care muncesc zilnic aici. Am vrut să ajut clubul, într-o perioadă incertă, și să fiu de folos în renașterea lui.

Fiecare CFRist știe cât de mult m-am implicat și cât suflet am pus în tot ceea ce am făcut, fie că este vorba despre trofeele și performanțele echipei, dar și despre activitățile de zi cu zi.

Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar simt că am ajuns și eu la capătul puterilor.

Le urez în continuare mult succes, atât pe plan european, cât și pe plan intern, și știu sigur că două lucruri nu vor dispărea niciodată. CFR Cluj și dragostea mea pentru acest club”, se arată în mesajul transmis de CFR Cluj.

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