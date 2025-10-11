„Am prizat cocaină de pe medalia de aur” Ciclistul englez cu cinci titluri olimpice, dezvăluiri despre dependența de droguri : „Nu știu cum de nu am murit”

Bradley Wiggins (45 de ani), fost ciclist și cvintuplu campion olimpic, a vorbit din nou despre perioada în care a fost dependent de cocaină, în primii ani de după retragerea din ciclism.

Britanicul a câștigat medalii la trei ediții ale Jocurilor Olimpice, Atena (2004), Beijing (2008) și Rio de Janeiro (2016). De asemenea, a câștigat și contratimpul pe șosea la ediția de la Londra, în 2012.

Bradley Wiggins: „Prizam de pe medalia de aur”

Wiggins a dezvăluit că au existat multe momente când copiii săi au vrut să-l ducă la un centru de dezintoxicare, fiind îngrijorați de starea sa.

Fostul ciclist a oferit detalii despre cât de gravă a fost lupta sa cu dependența de cocaină. Mai mult, Wiggins a dezvăluit că și succesul său olimpic a avut un rol major în criza prin care a trecut.

„Am fost furios când am distrus trofeul din 2012 pentru Personalitatea sportivă a anului și titlul de cavaler. Ăsta nu e succes.

Am făcut asta în fața copiilor mei. Nu e de mirare că au fost momente în care au vorbit despre încercarea de a mă interna într-o clinică de dezintoxicare .

Sute de mii de oameni mă aclamau, milioane de alții se uitau de acasă. A fost unul dintre marile momente ale JO 2012 din Londra, iar eu eram într-un dulap, prizând cocaină de pe medalia mea de aur, batjocorind realizarea mea, urând-o pentru ceea ce credeam că mi-a adus.

Era echivalentul cu a urina pe mormântul cuiva, iar în acel moment eu urinam pe al meu.

Medalia de aur, Turul Franței, nimic nu mai conta pentru mine. Persoana care fusesem la Paris și Londra era și ea moartă pentru mine”, a declarat Bradley Wiggins pentru The Times, citat de dailymail.co.uk.

Bradley Wiggins și medalia de aur obținută la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra/ Foto: IMAGO

Bradley Wiggins: „Nu știu cum nu am murit”

Britanicul a dezvăluit că a locuit timp de două săptămâni într-un hotel, acolo unde ar fi consumat 120 de grame de cocaină.

Întrebat despre cum a supraviețuit, Wiggins a răspuns: „Nu știu. Nu-mi place să mă gândesc la asta” .

Cine este Sir Bradley Wiggins

Sir Bradley Wiggins și-a început cariera pe pistă, dar mai târziu a făcut tranziția la ciclismul de șosea.

A fost lider în toate cele trei mari Tururi (Franței, Spaniei și Italiei) și a câștigat Turul Franței 2012.

A cucerit titluri mondiale în patru discipline și a obținut aurul olimpic în trei discipline.

S-a retras din activitatea sportivă în decembrie 2016.

