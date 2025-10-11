Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”
Vassaras l-a uimit pe Stoica Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA: „Eram pornit pe el"

Publicat: 11.10.2025, ora 09:36
Actualizat: 11.10.2025, ora 09:36

Mihai Stoica a dezvăluit că a rămas plăcut impresionat și și-a schimbat părerea față de Kyros Vassaras, după cele întâmplate, deși era pornit împotriva președintelui CCA.

Mihai Stoica, după întâlnirea cu Kyros Vassaras: „Eram pornit împotriva lui”

„Tot timpul am considerat că se dă Zeul Olimpian, că nu vrea să se coboare la nivelul nostru. Acum am văzut un Vassaras care s-a coborât la nivelul nostru și n-a făcut întâlnirea asta doar ca să ne închidă gura.

Iar întâlnirea asta și-a atins scopul. Dacă făcea o întâlnire în care scotea niște faze în care arbitrii au dreptate mereu, atunci ziceam că ne ia la mișto.

A părut un om de dialog şi n-am regretat nicio secundă că am fost şi am stat trei ore şi jumătate.

El a considerat că nu suntem suficient de bine pregătiți pentru regulile care au apărut în fotbal. Și ne-a ținut un curs.

Din facultate nu am mai stat atât la un curs, dar a fost interesant.

Ce am remarcat este că știe absolut tot. Nu doar ceea ce s-a greșit și nu s-a greșit, dar și ceea ce s-a scris și ce s-a spus. Ceea ce înseamnă că este ancorat în realitatea fotbalului românesc și îi pasă.

Eu aș vrea să o facă lunar. Înțeleg că vor fi trei pe an, bune și astea. Mi-a lăsat o impresie foarte bună. Eram pornit împotriva lui. Omul este foarte sigur pe el.

Ce mi-a plăcut: nu a venit să ne arunce în față că arbitrii din România au prestații foarte bune în competițiile europene.

Pe noi nu ne interesează. Pe ei da, să aibă bani, să fie la turnee finale, să se ducă în Arabia Saudită, să arbitreze finale ca Istvan Kovacs. Pe noi ne interesează să arbitreze foarte bine și corect aici”, a afirmat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro

Kyros Vassaras: „A fost o întrevedere benefică”

Joi, Kyros Vassaras le-a mulțumit cluburilor prezente printr-o declarație făcută pentru site-ul FRF.

„A fost o întrevedere benefică, bazată pe transparență și dialog.

Credem că astfel de evenimente contribuie la o mai bună înțelegere a arbitrajului modern și la consolidarea relației de încredere dintre cluburi și arbitri”, a declarat Vassaras

