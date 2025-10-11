Argint pentru România Luis Lauret, vicecampion la Mondialele de Haltere » Sportivii români pleacă cu 4 medalii din Norvegia

Sportivul Luis Lauret (28 de ani) a câștigat medalia de argint la stilul muls, categoria 110 kilograme, la Campionatele Mondiale de Haltere din Norvegia.

Astfel, România părăsește competiția cu 4 medalii cucerite, după ce Mihaela Cambei (22 de ani) a câștigat trei dintre ele.

Competiția s-a desfășurat în perioada 2-11 octombrie 2025, în orașul Forde.

Medalie de argint pentru România la Mondialele de haltere

Luis Lauret a devenit vicecampion mondial la seniori la stilul smuls, categoria 110 kg, cu 188 kg, potrivit news.ro.

Pe primul loc s-a clasat Akbar Djuraev (Uzbekistan), la aceeași categorie, cu 196 de kg.

Performanța sportivului a fost lăudată și de Federația Română de Haltere:

„2025 IWF Senior World Championships - Forde NOR

Luis LAURET este vicecampion mondial de seniori la stilul smuls, categoria 110 Kg, cu 188 Kg!

Din păcate, sportivul nostru nu a reușit să intre în clasamentul de la total, după ce a ratat toate cele trei încercări la stilul aruncat.

Felicitări și mult succes în continuare, Luis!

Hai, Romania”, a notat FRH pe Facebook.

La proba de aruncat, Luis Lauret a ratat toate cele trei încercări la 213, 217 și 219 kilograme.

Luis Lauret a debutat în acest an pentru România la Campionatele Mondiale de la Chișinău, unde a cucerit două medalii de bronz, la stilul smuls, cu 180 kg, și la total, cu 390 kg, în cadrul categoriei 109 kg.

Sportivul este legitimat la CS Olimpia București.

Mihaela Cambei a cucerit 3 medalii la Campionatele Mondiale

În urmă cu aproximativ o săptămână, Mihaela Cambei a obținut trei medalii: una de aur și două de argint.

Mihaela Cambei a câștigat aurul la smuls, cu 94 kg. Medaliile de argint au fost cucerite la aruncat, cu 114 kg, și la total, cu 208 kg, probe în care și-a îmbunătățit recordurile personale precedente de 112 kg, respectiv 205 kg.

Mâinile Mihaelei Cambei și medaliile cucerite la Mondialele din Norvegia (FOTO: Facebook @ Federația Română de Haltere)

