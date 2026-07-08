Cine transmite Vitebsk - U Craiova Unde se vede la TV meciul campioanei României din turul 1 preliminar din Liga Campionilor

Universitatea Craiova își începe parcursul european și va juca astăzi, cu ML Vitebsk, în deplasare, începând cu ora 20:00.

Prima manșă a „dublei” din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de două posturi TV.

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Universitatea Craiova a reușit eventul după o pauză de 35 și revine în Liga Campionilor pentru prima dată din sezonul 1991/92, când competiția se numea încă Cupa Campionilor.

Atunci, oltenii au fost eliminați de Apollon Limassol încă din primul tur, 2-0 și 0-3. Acum, vor da peste campioana Belarusului.

Cine transmite ML Vitebsk - U Craiova

Meciul de debut al Craiovei în Liga Campionilor din acest sezon va fi transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Și returul se va vedea tot pe aceste două posturi TV, care dețin și drepturile pentru faza principală a competiției.

Partida se va juca pe la Mezokovesd, în Ungaria. Din cauza războiului din Ucraina, campioana din Belarus nu are voie să-și dispute partidele pe teren propriu.

Prima manșă a „dublei” dintre Vitebsk și Craiova, de astăzi, va fi arbitrată de bosniacul Luka Bilbija (37 de ani).

El va fi ajutat de Stefan Tešanovic şi Marko Peric, în timp ce rezervă va fi Antonio Tomic. În camera VAR se vor afla Antoni Bandic şi Nihad Ljajic.

Returul partidei cu ML Vitebsk se joacă pe 15 iulie, cu începere de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”.

Între cele două partide, Universitatea Craiova urmează să dispute și Supercupa României pe 12 iulie, împotriva vicecampioanei Universitatea Cluj.

Dacă va trece de Vitebsk, Craiova va da în turul 2 peste învingătoarea dintre Levski Sofia (Bulgaria) și Borac Banja Luka (Bosnia), scor 1-1 în tur.

Primul meci pentru olteni ar urma să se joace în deplasare, pe 21/22 iulie, iar returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Bănie, pe 28/29 iulie.

Dacă este eliminată, Craiova va retrograda direct în turul 2 din Conference League, unde va înfrunta pierzătoarea dintre Kairat Almaty (Kazahstan) și Sutjeska (Muntenegru).

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