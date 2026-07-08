De ce nu sunt meciuri azi, la CM 2026 Mondialul ia o pauză. Care e primul duel din faza sferturilor
Foto: Imago
Campionatul Mondial

De ce nu sunt meciuri azi, la CM 2026 Mondialul ia o pauză. Care e primul duel din faza sferturilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 10:53
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 10:53
  • Campionatul Mondial de anul acesta a ajuns în faza sferturilor de finală. Argentina și Elveția sunt ultimele două echipe calificate în această fază a competiției.
  • Turneul final ia o pauză azi, 8 iulie.
  • Din ce motiv s-a luat această decizie și când se vor relua meciurile, mai jos în articol.
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Marți, Argentina a reușit o remontada incredibilă cu Egipt, în optimile competiției. Conduși cu 2-0 în minutul 78, sud-americanii au întors scorul și au câștigat cu 3-2.

În ultimul meci, Elveția a învins Columbia la loviturile de departajare, scor 4-3. Partida se încheiase la egalitate, 0-0, după 120 de minute de joc.

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De ce nu se joacă astăzi meciuri la CM 2026

După aproape o lună de la startul Campionatului Mondial, pe 11 iunie, turneul final ajunge să ia prima zi de pauză, programată între optimi și sferturi.

Totuși, fanii fotbalului nu vor avea de așteptat foarte mult până când meciurile se vor relua. Faza sferturilor de finală va începe joi, 9 iulie, cu duelul dintre Franța și Maroc, programat la ora 23:00.

Dar de ce partidele din această fază a turneului nu încep de astăzi? Totul ține de calendarul acestei ediții, care prevedea încă de la început că miercuri, 8 iulie, nu se vor juca meciuri.

Cum arată programul din sferturile CM 2026:

  • Franța - Maroc, 9 iulie ora 23:00
  • Spania - Belgia, 10 iulie ora 22:00
  • Norvegia - Anglia, 12 iulie ora 00:00
  • Argentina - Elveția, 12 iulie, ora 04:00

Toate partidele vor fi transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Semifinalele competiției se vor juca pe 14, respectiv 15 iulie, ambele de la ora 22:00, iar marea finală va fi pe 19 iulie, de la aceeași oră.

Ce rezultate au fost înregistrate în optimi:

  • Elveția - Columbia 0-0, 4-3 d. pen.
  • Argentina - Egipt 3-2
  • SUA - Belgia 1-4
  • Portugalia - Spania 0-1
  • Brazilia - Norvegia 1-2
  • Mexic - Anglia 2-3
  • Canada - Maroc 0-3
  • Paraguay - Franța 0-1

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