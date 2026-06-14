„Să fim pregătiți să suferim” Vinicius a explicat ce n-a mers în semieșecul Braziliei cu Maroc: „Asta ne-a schimbat complet modul de a juca” + s-a plâns de gazon

BRAZILIA - MAROC 1-1. Vinicius (25 de ani) a analizat remiza din meciul de debut de la Campionatul Mondial, subliniind că presiunea primei partide și golul încasat rapid au influențat evoluția echipei sale.

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Superstarul brazilian consideră că astfel de momente fac parte din parcursul unei formații care aspiră la trofeu și crede că echipa trebuie să fie pregătită să gestioneze orice situație apărută pe teren.

Vinicius: „Asta ne-a schimbat complet modul de a juca”

Vinicius spune că primul meci al unei competiții de asemenea anvergură este întotdeauna cel mai dificil, mai ales din perspectiva adaptării la ritmul și exigențele turneului.

Brazilianul a refuzat să răspundă la întrebările presei în altă limbă decât cea nativă: „Sunt la naționala țării mele, vorbesc doar în portugheză”.

„Povara debutului face ca acesta să fie întotdeauna cel mai dificil meci de la Cupa Mondială, unul în care trebuie să ne adaptăm cât mai repede posibil. Va trebui să jucăm mai bine ca să câștigăm Cupa Mondială”, a declarat Vinicius.

Brazilianul a explicat că golul încasat în primele minute a modificat complet abordarea meciului: „ Am primit gol foarte devreme, iar asta ne-a schimbat complet modul de a juca.

Maroc e o echipă excelentă, jucătorii lor evoluează de mult timp împreună, au ajuns în finala Cupei Africii și sunt valoroși..

Noi avem nevoie să ne îmbunătățim jocul și să câștigăm următoarele meciuri”.

Vinicius s-a plâns de gazon: „Iarba se usucă foarte repede”

Atacantul naționalei lui Ancelotti s-a plâns de calitatea gazonului, dar și de condițiile meteo:

„Din cauza vremii și a căldurii, iarba se usucă foarte repede, iar jocul devine extrem de dificil. Nu reușim să ne menținem ritmul, iar asta ne pune în dificultate, pentru că vrem să jucăm, vrem să pasăm mingea dintr-o parte în alta, iar acest lucru ne îngreunează jocul.

Totuși, va trebui să ne adaptăm, deoarece cred că așa va fi pe tot parcursul Cupei Mondiale, unde toată lumea va avea de jucat pe același tip de teren. Așadar, ne vom îmbunătăți, vom progresa și vom obține victorii importante”.

Vinicius: „Nu am fost la 100%. Pot să ajut mai mult Brazilia”

Despre prestația sa, Vinicius a spus: „Cred că mai am multe de îmbunătățit. Am reușit să înscriu, dar nu am fost la 100% și nu am reușit să-mi arăt cele mai bune calități tehnice.

Cred că pot să mă perfecționez în acest sens, să ajut mai mult Brazilia în atac, dar am putut contribui foarte mult și în apărare, unde toată lumea a făcut o treabă impecabilă”.

Vinicius: „Trebuie să fim pregătiți să suferim”

În ciuda dificultăților întâmpinate, Vinicius consideră că experiențe de acest tip sunt inevitabile pentru o echipă care își propune să câștige marele trofeu:

„Va trebui să ne adaptăm, pentru că, dacă vrei să câștigi Mondialul, trebuie să știi să suferi. Va trebui să accepți și golurile primite, va trebui să schimbi mersul meciurilor și să gestionezi momente dificile. Trebuie să fim pregătiți pentru toate aceste situații”.

Ancelotti e un tip care mă cunoaște mai bine decât oricine, mă ajută să mă integrez întotdeauna cât mai repede, îmi acordă importanța de care am nevoie și pe care o merit și, cu voia lui Dumnezeu, pot face mult mai multe pentru el. Vinicius

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