Au salvat un bărbat!  Doi jucători din Premier League au sărit în ajutorul unei victime a unui atac rasist. Ce s-a întâmplat
alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 13:26
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 13:26
  • Doi jucători ai echipei Brentford ar fi fost răniți după ce au sărit în ajutorul unui bărbat care era agresat pe o stradă din sud-vestul Londrei.

Incidentul s-a produs în noaptea dintre sâmbătă și duminică, în jurul orei 02:00. Cei doi jucători ai lui Brentford erau în drum spre casă, după meciul cu Leeds United, scor 0-0, din etapa 31 din Premier League.

Doi jucători ai echipei Brentford, răniți și plini de sânge

În condițiile în care partida de pe stadionul Elland Road s-a disputat chiar înainte de pauza internațională, iar unii dintre jucătorii de la Brentford au fost convocați la reprezentativele naționale, acestora li s-a permis să-și organizeze singuri plecarea din Leeds.

Cei doi fotbaliști ai echipei din Premier League se aflau pe o stradă din Richmond, un orășel de la periferia Londrei, când au văzut că un bărbat era agresat, anunță telegraph.co.uk.

Aceștia au contribuit la calmarea agresiunii, care ar fi fost motivată de ură rasială, până la sosirea poliției.

Niciunul dintre cei doi jucători, a căror identitate nu a fost dezvăluită, nu a suferit leziuni care să necesite îngrijiri medicale suplimentare, ambii fiind declarați, duminică, în stare perfectă de sănătate, deși martorii au afirmat că aceștia aveau urme de sânge pe ei după altercație.

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat: „Poliția a intervenit după o sesizare privind o agresiune pe Queen’s Road, Richmond, în jurul orei 02:00, duminică, 22 martie.

Ofițerii au discutat cu victima. Ancheta este în desfășurare și, până în acest moment, nu au fost efectuate arestări”, conform sursei citate. Clubul Brentford a refuzat să comenteze incidentul.

Echipa antrenată de Keith Andrews se află pe locul 7 în Premier League, cu 46 de puncte, la două lungimi în spatele lui Chelsea.

VIDEO. Rezumat Leeds - Brentford 0-0

