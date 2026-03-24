Andrei Burcă și Andrei Rațiu
A anunțat scorul exact de la Turcia - România Ce scrie Gazzetta dello Sport despre meciul crucial din barajul pentru CM 2026: „Montella poate visa măreț”

alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 12:07
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 12:08
  • Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au făcut o analiză scurtă a echipelor naționale ale României și Turciei înainte de meciul din barajul de calificare la Cupa Mondială 2026.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Italienii cred că Turcia este favorită în semifinala cu România, subliniind că echipa lui Vincenzo Montella pleacă cu prima șansă.

Gazzetta dello Sport știe scorul exact de la meciul Turcia - România „Montella poate visa măreț”

„Montella nu poate greși, cu Yildiz și Guler poți visa măreț.

Din punct de vedere tehnic, Turcia este una dintre cele mai puternice echipe dintre cele care vor juca aceste baraje europene pentru Cupa Mondială și, datorită și avantajului terenului propriu, pleacă cu prima șansă în semifinala cu România.

Câștigătoarea acestei partide va juca în finală cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, un meci care, pentru naționala lui Montella, în cazul calificării, se anunță mult mai dificil”, au notat jurnaliștii italieni de la Gazzetta dello Sport.

2-0 pentru Turcia
este pronosticul oferit de Gazzetta dello Sport. Jurnaliștii italieni consideră că Turcia va domina partida, va înscrie de două ori și nu va permite României să marcheze

14 victorii a înregistrat România în cele 26 de partide jucate cu Turcia. Adversara de joi a câștigat cinci meciuri, iar alte 7 s-au încheiat la egalitate. „Tricolorii” au marcat 49 de goluri și au primit 24.

Ultimul meci direct câștigat de Turcia a fost pe 10 septembrie 2013, scor 2-0, pe Arena Națională din București, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2014.

Ultima victorie a României a fost pe 9 noiembrie 2017, scor 2-0, într-un amical disputat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj.

Turcia vine la baraj cu vedete în valoare totală de 450 milioane de euro. Lotul României este evaluat la 96 de milioane de euro, conform Transfermarkt.

Topul celor mai valoroși jucători:

  • România: Radu Drăgușin (Tottenham) - 20 mil. €, Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) - 18 mil. €, Dennis Man (PSV Eindhoven) - 13 mil. €
  • Turcia: Arda Güler (Real Madrid) - 90 mil. €, Kenan Yıldız (Juventus Torino) - 75 mil. €, Ferdi Kadıoğlu (Brighton) - 30 mil. €, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 26 mil. €, Orkun Kökçü (Beșiktaș) - 25 mil. €, Hakan Çalhanoğlu (Inter Milano) - 22 mil. €, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahce) - 22 mil. €

Meciul se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

În cazul unui succes la Istanbul, partida din finala barajului cu Slovacia sau Kosovo va putea fi urmărită pe Antena 1. Dacă va pierde duelul cu Turcia, atunci România va disputa un amical cu pierzătoarea dintre cele două echipe.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Laurențiu POPESCU  (U Craiova, 0/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, a fost convocat de urgență de Mircea Lucescu după ce Ionuț Radu s-a accidentat în meciul Celta Vigo - Alaves (3-4), de duminică.

Totuși, Ionuț Radu a efectuat, luni, un RMN, unde nu s-a descoperit nicio problemă medicală. Portarul naționalei va ajunge astăzi în România și va fi evaluat din nou de staff-ul naționalei.

Dacă nu are nimic și se poate antrena, atunci va juca joi cu Turcia, au confirmat sursele GOLAZO.ro.

turcia echipa nationala a romaniei mircea lucescu gazzetta dello sport romania baraj cm 2026
