Pregătiri pentru Liga Campionilor Adversari de top pentru U Craiova în cantonament. Cererea făcută de oltenii lui Coelho

Universitatea Craiova începe pregătirile pentru sezonul viitor.

Campioana României va evolua în preliminariile Ligii Campionilor și ia în calcul să joace împotriva unor adversari de calibru în cantonamentul din Austria.

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Oltenii lui Filipe Coelho au câștigat titlul după o așteptare de 35 de ani și vor juca încă din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, la începutul lunii iulie.

Universitatea Craiova a câștigat și Cupa României, după ce a învins-o pe U Cluj în finală cu scorul de 0-0, 6-5 după penalty-uri.

Craiova, amicale cu adversari de calibru în cantonament

După vacanța de vară, jucătorii Craiovei s-au reunit azi, în Bănie, pentru a efectua vizita medicală și pentru a începe primele antrenamente.

Oltenii vor pleca în cantonament în Austria, în localitatea Neustift im Stubaital. Este pentru a șasea oară când echipa din Bănie efectuează stagiul de pregătire în acest loc.

În acea localitate au mai efectuat cantonamentele și naționalele Spaniei și Olandei, dar și echipele Ajax Amsterdam, Eintracht Frankfurt sau VfB Stuttgart.

Plecarea în Austria este programată pe 20 iunie, acolo unde vor sta până pe 30 iunie, atunci când noua campioană se va întoarce în România.

Astfel, înainte de participarea în cupele europene, Craiova ar fi făcut o solicitare pentru organizatorii cantonamentului.

Oltenii și-ar dori să dispute amicale doar contra unor adversari puternici, care evoluează în Liga Campionilor sau în celelalte competiții europene, scrie fanatik.ro.

În acest sens, campioana României vrea să fie pregătită pentru duelurile încinse din preliminariile UCL, mai ales că nu ar mai fi cap de serie în turul al doilea și ar putea întâlni echipe mult mai puternice.

Universitatea Craiova începe aventura în Liga Campionilor

Craiova va intra pe ruta campioanelor, destinată formațiilor care au câștigat titlul în campionatele lor. Primul tur preliminar va fi tras la sorți pe 16 iunie, iar meciurile sunt programate pe 7-8 iulie, respectiv 14-15 iulie.

Oltenii au un coeficient UEFA de 10.500, iar acest lucru îi ajută în primul tur, unde vor fi capi de serie.

Asta înseamnă că, cel puțin la prima tragere, Universitatea Craiova ar urma să evite adversarii mai bine cotați și să primească, teoretic, un duel mai accesibil.

Situația s-ar putea complica însă din turul al doilea preliminar. Dacă va trece de prima dublă, Craiova nu ar mai fi cap de serie și ar putea întâlni echipe cu mai multă experiență europeană.

Pentru a ajunge în faza principală a Ligii Campionilor, Universitatea Craiova ar trebui să treacă de patru tururi: primul tur preliminar, turul al doilea, turul al treilea și play-off-ul.

Dacă va fi eliminată pe parcurs, campioana României poate continua, în funcție de runda în care a fost eliminată, pe traseul din Europa League sau Conference League.

Pentru a fi siguri de prezența cel puțin pe tabloul principal din Conference, oltenii ar trebui să treacă de primele două duble din UCL.

Dacă va fi eliminată în turul 1 din UCL, oltenii ar aluneca direct în Conference, în turul 2, dar ar evolua tot pe traseul campioanelor. Dacă ar pierde în turul 2 din UCL, atunci ar cădea în Europa League, în turul 3, unde și dacă ar pierde ar avea o altă plasă de siguranță: play-off de Conference.

Posibilii adversari ai Universității Craiova în turul 1:

Inter d'Escaldes (Andorra)

Levski Sofia (Bulgaria)

Sabah (Azerbaidjan)

Kaun Zalgiris (Lituania)

Gyor (Ungaria)

Iberia 1999 (Georgia)

Floriana (Malta)

Trei Fiori (San Marino)

Campioana din Muntenegru

Campioana din Albania

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

Vitebsk (Belarus)

Campioana din Luxemburg

Posibilii adversari ai Universității Craiova în turul 2:

Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

Dinamo Zagreb (Croația)

Slovan Bratislava (Slovacia)

Lech Poznan (Polonia)

NK Celje (Slovenia)

Omonia Nicosia (Cipru)

Shamrock Rovers (Irlanda)

KuPS Kuopio (Finlanda)

Drita (Kosovo)

Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Borac Banja Luka (Bosnia)

Hapoel Beer Sheva (Israel)

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