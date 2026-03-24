Cine arbitrează Turcia - România „Central" de top la barajul pentru CM 2026 » A arbitrat finala EURO 2024. „Tricolorii" n-au pierdut niciodată cu el la centru!
Cine arbitrează Turcia - România „Central” de top la barajul pentru CM 2026 » A arbitrat finala EURO 2024. „Tricolorii” n-au pierdut niciodată cu el la centru!

alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 12:17
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 12:17
  • Francois Letexier (36 de ani) a fost delegat la meciul decisiv al României cu Turcia, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Francois Letexier, delegat la Turcia - România

Arbitrul francez Francois Letexier a fost delegat la meciul Turcia - România, din semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul acesta.

Acesta va fi asistat de Cyril Mugnier (Franța) și Mehdi Rahmouni (Franța). Arbitru de rezervă va fi Benoît Bastien (Franța), conform uefa.com.

Va fi pentru a patra oară când francezul va arbitra un meci al echipei naționale.

Precedentele trei partide au fost Lituania - România 1-2 (octombrie 2018, Liga Națiunilor), România - Irlanda de Nord 1-1 (septembrie 2020, Liga Națiunilor) și Israel - România 1-2 (octombrie 2023), meciul care a asigurat calificarea „tricolorilor” la EURO 2024.

Francois Letexier, unul dintre cei mai buni arbitrii de pe planetă

Francois Letexier este unul dintre cei mai buni arbitri din lume. În anul 2025, Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului a realizat un top al „centralilor”, clasamentul fiind bazat pe evoluțiilor acestora în anul respectiv.

Letexier a fost desemnat al doilea cel mai bun arbitru din 2025, reușind să obțină 55 de puncte. Pe primul loc s-a clasat un alt francez, Clement Turpin (65 de puncte).

Francois Letexier a arbitrat finala EURO 2024, câștigată de Spania în fața Angliei, scor 2-1. Nico Williams ('47) și Mikel Oyarzabal ('86) au marcat pentru spanioli, în timp ce Cole Palmer ('73) a înscris unicul gol al englezilor.

a arbitrat Francois Letexier în acest sezon. A arătat 107 cartonașe galbene și 7 roșii

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Laurențiu POPESCU  (U Craiova, 0/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, a fost convocat de urgență de Mircea Lucescu după ce Ionuț Radu s-a accidentat în meciul Celta Vigo - Alaves (3-4), de duminică.

Totuși, Ionuț Radu a efectuat, luni, un RMN, unde nu s-a descoperit nicio problemă medicală. Portarul naționalei va ajunge astăzi în România și va fi evaluat din nou de staff-ul naționalei.

Dacă nu are nimic și se poate antrena, atunci va juca joi cu Turcia, au confirmat sursele GOLAZO.ro.

