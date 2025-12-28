Brigitte Bardot și sportul Regretata actriță l-a cunoscut pe președintele Franței pe pârtia de schi + Întâlnire memorabilă cu Pele
Brigitte Bardot și sportul Regretata actriță l-a cunoscut pe președintele Franței pe pârtia de schi + Întâlnire memorabilă cu Pele

Publicat: 28.12.2025, ora 19:26
  • Brigitte Bardot a decedat astăzi, la vârsta de 91 de ani.
  • Celebra actriță din Franța a practicat mai multe discipline sportive de-a lungul vieții.
  • A fost o împătimită a schiului, sport prin care l-a cunoscut pe unul dintre președinții Franței.

Brigitte Bardot a fost una dintre actrițele care au scris istorie în cinematografie, iar sportul a fost o mare pasiune a ei.

Dansul a fost prima mare iubire a lui Brigitte Bardot

Actrița născută în Paris a ajuns să practice meseria ce a consacrat-o după ce l-a cunoscut pe primul ei soț, Roger Vadim.

Totuși, inițial, Brigitte Bardot dorea să devină balerină, iar calitățile sale în dans au ajutat-o să fie admisă la Conservatorul din capitala Franței.

Disciplina dansului a ajutat-o pe actriță să devină un etalon de frumusețe al anilor '50 și '60 în Hexagon.

Eram foarte talentată, flexibilă, cu un spate superb, mușchi lungi și subțiri, grațioasă [...]. Dansul mi-a dat această ținută și acest mers care îmi sunt caracteristice. M-a învățat disciplină, curaj fizic Brigitte Bardot, în cartea sa de memorii „Initiales, BB”

Talentul său în balet a ajutat-o și în cariera de actriță, întrucât a dansat în mai multe filme. Printre acestea, se numără „Și Dumnezeu a creat femeia” (1956), „Vrei să dansezi cu mine?” (1959) și „Viva Maria!” (1965).

Brigitte Bardot l-a cunoscut pe un președinte al Franței la schi

Cariera de actriță a adus-o în ipostaza de a cocheta cu înotul și scufundările.

În al doilea film în care a jucat, „Manina, fata fără văl”, Brigitte Bardot a fost implicată în mai multe scene în care a trebuit să îl salveze pe eroul filmului de la înec.

Totuși, sportul care și-a pus puternic amprenta asupra sa a fost schiul, întrucât atât primul ei soț, Roger Vadim, cât și al treilea, Gunther Sachs, erau împătimiți ai acestuia.

Actrița prefera stațiunea montană Meribel, unde își închiria anual o cabană pentru a schia.

Tot în stațiunea din munții Alpi, Brigitte Bardot l-a întâlnit, în 1966, pe cel care avea să fie președintele Franței peste mai puțin de un deceniu.

„Nefiind campioană la schi, stăteam mai des pe spate decât în ​​picioare. Charly (n.r. - ciobănescul ei german) mă însoțea.

În această poziție destul de nefavorabilă l-am întâlnit pe Valery Giscard d'Estaing. Văzându-mă într-o stare proastă și crezând că sunt atacată de un câine, s-a repezit spre el, a alunecat, iar Charly s-a năpustit asupra lui și l-a mușcat pe gambe”, susținea Brigitte Bardot, în cartea sa autobiografică, potrivit L'Equipe.

După despărțirea de Gunther Sachs, actrița a avut mai multe relații de scurtă durată, printre care și cu instructorul de schi Christian Kalt.

Brigitte Bardot l-a cunoscut Kalt în 1971, în Saint Tropez, însă relația lor s-a consumat până la finalul anului.

Brigitte Bardot, întâlnire memorabilă cu Pele

Actrița franceză l-a întâlnit pe legendarul Pele la Colombes, unde brazilianul se afla alături de echipa sa de club, Santos.

Brigitte Bardot a rememorat evenimentul în cartea sa autobiografică, notează L'Equipe.

„A fost amuzant, dar din păcate era un zid de fotografi, iar când am dat startul meciului, mingea a aterizat în zona unui fotograf aflat în patru labe, care a fost lovit direct în față!

Pelé, care era adorabil, murea de râs, și eu la fel”, a scris Brigitte Bardot.

În cartea sa, ea spune că a fost cuprinsă de trac și a trebuit să se refugieze în vestiar pentru a scăpa de reacțiile pe care le stârnise prezența ei. „Un iad”, scria ea.

