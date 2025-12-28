Brigitte Bardot și sportul Regretata actriță l-a cunoscut pe președintele Franței pe pârtia de schi + Întâlnire memorabilă cu Pele

Brigitte Bardot a decedat astăzi, la vârsta de 91 de ani.

Celebra actriță din Franța a practicat mai multe discipline sportive de-a lungul vieții.

A fost o împătimită a schiului, sport prin care l-a cunoscut pe unul dintre președinții Franței.

Brigitte Bardot a fost una dintre actrițele care au scris istorie în cinematografie, iar sportul a fost o mare pasiune a ei.

Dansul a fost prima mare iubire a lui Brigitte Bardot

Actrița născută în Paris a ajuns să practice meseria ce a consacrat-o după ce l-a cunoscut pe primul ei soț, Roger Vadim.

Totuși, inițial, Brigitte Bardot dorea să devină balerină, iar calitățile sale în dans au ajutat-o să fie admisă la Conservatorul din capitala Franței.

Disciplina dansului a ajutat-o pe actriță să devină un etalon de frumusețe al anilor '50 și '60 în Hexagon.

Eram foarte talentată, flexibilă, cu un spate superb, mușchi lungi și subțiri, grațioasă [...]. Dansul mi-a dat această ținută și acest mers care îmi sunt caracteristice. M-a învățat disciplină, curaj fizic Brigitte Bardot, în cartea sa de memorii „Initiales, BB”

Talentul său în balet a ajutat-o și în cariera de actriță, întrucât a dansat în mai multe filme. Printre acestea, se numără „Și Dumnezeu a creat femeia” (1956), „Vrei să dansezi cu mine?” (1959) și „Viva Maria!” (1965).

Brigitte Bardot l-a cunoscut pe un președinte al Franței la schi

Cariera de actriță a adus-o în ipostaza de a cocheta cu înotul și scufundările.

În al doilea film în care a jucat, „Manina, fata fără văl”, Brigitte Bardot a fost implicată în mai multe scene în care a trebuit să îl salveze pe eroul filmului de la înec.

Totuși, sportul care și-a pus puternic amprenta asupra sa a fost schiul, întrucât atât primul ei soț, Roger Vadim, cât și al treilea, Gunther Sachs, erau împătimiți ai acestuia.

Actrița prefera stațiunea montană Meribel, unde își închiria anual o cabană pentru a schia.

Tot în stațiunea din munții Alpi, Brigitte Bardot l-a întâlnit, în 1966, pe cel care avea să fie președintele Franței peste mai puțin de un deceniu.

„Nefiind campioană la schi, stăteam mai des pe spate decât în ​​picioare. Charly (n.r. - ciobănescul ei german) mă însoțea.

În această poziție destul de nefavorabilă l-am întâlnit pe Valery Giscard d'Estaing. Văzându-mă într-o stare proastă și crezând că sunt atacată de un câine, s-a repezit spre el, a alunecat, iar Charly s-a năpustit asupra lui și l-a mușcat pe gambe”, susținea Brigitte Bardot, în cartea sa autobiografică, potrivit L'Equipe.

După despărțirea de Gunther Sachs, actrița a avut mai multe relații de scurtă durată, printre care și cu instructorul de schi Christian Kalt.

Brigitte Bardot l-a cunoscut Kalt în 1971, în Saint Tropez, însă relația lor s-a consumat până la finalul anului.

Brigitte Bardot, întâlnire memorabilă cu Pele

Quando paragoniamo l’Inter ad una bellissima donna, libera, imprevedibile, indipendente, come non pensare alla più bella di tutte, Brigitte Bardot?

Un omaggio a Brigitte con questa foto che la ritrae con il grande Pelé. 🌹❤️ pic.twitter.com/N07W6JspJf — Inter Club Madunina ⭐️⭐️ (@ICMadunina) December 28, 2025

Actrița franceză l-a întâlnit pe legendarul Pele la Colombes, unde brazilianul se afla alături de echipa sa de club, Santos.

Brigitte Bardot a rememorat evenimentul în cartea sa autobiografică, notează L'Equipe.

„A fost amuzant, dar din păcate era un zid de fotografi, iar când am dat startul meciului, mingea a aterizat în zona unui fotograf aflat în patru labe, care a fost lovit direct în față!

Pelé, care era adorabil, murea de râs, și eu la fel ”, a scris Brigitte Bardot.

În cartea sa, ea spune că a fost cuprinsă de trac și a trebuit să se refugieze în vestiar pentru a scăpa de reacțiile pe care le stârnise prezența ei. „Un iad”, scria ea.

