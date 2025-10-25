A refuzat un contract uriaș Cine e persoana care l-a convins pe Bruno Fernandes să rămână la  Manchester United
Bruno Fernandes, alături de soția sa și cei doi copii/ Foto: Instagram @anaapinho_
A refuzat un contract uriaș Cine e persoana care l-a convins pe Bruno Fernandes să rămână la Manchester United

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.10.2025, ora 11:32
  • Bruno Fernandes (31 de ani) a dezvăluit ca soția sa l-a convins să refuze o ofertă uriașă din Arabia Saudită și să rămână la Manchester United.
  • Starul portughez ar fi avut ocazia să câștige lunar 3.2 milioane de euro în Golf.

Al Hilal și Al Nassr au încercat să dea o adevărată lovitură în această vară.

Cele două superputeri din Arabia Saudită s-au luptat pentru semnătura lui Bruno Fernandes, căpitanul celor de la Manchester United.

Bruno Fernandes, convins de soție să rămână la Manchester United

Mijlocașul portughez susține că a avut pe masă un contract uriaș:

„În jur de 700.000 de lire sterline pe săptămână” a afirmat Bruno, potrivit publicației portugheze The Times, citat de as.com

Potrivit sursei citate, acest lucru înseamnă în jur de 800.000 de euro pe săptămână, sau 3,2 milioane de euro pe lună.

Cu toate acestea, Bruno a dezvăluit că soția sa a fost cea care l-a convins să rămână pe Old Trafford.

„M-a întrebat dacă am realizat tot ce am visat la United. Știe că nu am reușit.

Nu știu dacă voi reuși, dar aspir să câștig Premier League sau Liga Campionilor”, a mai spus Bruno.

2020
este anul când Bruno Fernandes era transferat de Manchester United de la Sporting, în schimbul sumei de 65 milioane de euro

Bruno Fernandes s-a sfătuit cu Cristiano Ronaldo

La scurt timp, după oferta primită din Golf, Bruno a cerut sfaturi de la mai multe persoane apropiate.

Printre cei contactați de mijlocaș s-au numărat Cristiano Ronaldo (40 de ani), starul celor de la Al Nassr și coechipierul său de la naționala Portugaliei, dar și fostul său antrenor de la Sporting, Jorge Jesus, cel care conduce acum formația din Riyadh, scrie tribuna.com.

Bruno Fernandes și Cristiano Ronaldo/ Foto: IMAGO
Bruno Fernandes și Cristiano Ronaldo/ Foto: IMAGO

Fernandes a analizat și impactul noilor săi colegi Matheus Cunha și Bryan Mbeumo, cei pe care îi consideră vitali pentru revitalizarea lui Manchester United.

Bruno, care a bifat recent a 300-a apariție în tricoul formației de pe Old Trafford, a fost decisiv în victoria din derby-ul cu Liverpool, scor 2-1.

A centrat pentru golul marcat de Harry Maguire, din minutul 84 al partidei de pe Anfield. A fost pentru prima dată în mandatul lui Ruben Amorim, când Manchester United a legat două victorii consecutive.

Mai multe știri de ultimă oră

