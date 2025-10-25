Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul

Lisav Eissat (20 de ani), stoperul israeliano-român de la Maccabi Haifa, a devenit subiect de dispută între Federația Israeliană de Fotbal (IFA) și Federația Română de Fotbal (FRF).

Forul fotbalistic de la Ramat Gan și-a exprimat dorința ca fundașul central să rămână eligibil pentru naționala Israelului, chiar dacă Lisav Eissat a debutat pentru reprezentativa României în amicalul cu Moldova (2-1), pe Arena Națională.

Mihai Stoichiță: „Lisav Eissat se simte foarte bine la naționala României! El nu vrea să joace pentru Israel!”

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, le taie orice speranță israelienilor.

„Nu cred că Lisav Eissat se va răzgândi, se simte foarte bine aici, la naționala României! El nu vrea să joace pentru Israel!”, a precizat „Lippi”, pentru GOLAZO.ro.

Ce prevede regulamentul FIFA în cazul lui Lisav Eissat

FRF are de partea ei și regulamentul FIFA. Conform regulilor forului mondial, un fotbalist poate schimba o singură dată naționala pe care o reprezintă, iar acest lucru este posibil doar dacă nu a evoluat pentru echipa „A” a noii asociații.

Cum Eissat a debutat deja pentru România la nivelul primei reprezentative, chiar dacă a fost vorba doar despre un meci amical, el nu mai poate reveni la naționala Israelului, conform regulamentului FIFA.

Ce spun federalii israelieni

„Chiar dacă nu există șanse prea mari pentru asta, ar trebui să încercăm să-l păstrăm pe Lisav în Israel. Este israelian.

Joacă aici, pentru Maccabi Haifa și, chiar dacă ar exista o problemă, ar trebui să încercăm să o rezolvăm”, a declarat o sursă din cadrul Federației Israeliene de Fotbal, potrivit Sport 1 Maariv.

Sunt sigur că Lisav a vrut să joace aici (n.r. - în Israel), dar, pe de altă parte, e vorba și de progresul lui, iar asta e cel important Aviv Eissat, tatăl fundașului

Mircea Lucescu îl va convoca pe Lisav Eissat și în noiembrie

Selecționerul României, Mircea Lucescu, ia în calcul să-l convoace din nou pe stoperul celor de la Maccabi Haifa.

Lisav Eissat a fost inclus pe lista preliminară a stranierilor pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino, din ultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial 2026, programată luna viitoare.

FRF și stafful tehnic sunt convinși că Eissat va continua să reprezinte România, iar prezența lui în lot oferă o soluție importantă în contextul reconstrucției naționalei.

Lisav Eissat: „Am decis să joc pentru România și sunt foarte fericit

În octombrie, după primele ore petrecute în cantonamentul de la Mogoșoaia, Lisav Eissat era extrem de fericit că îmbracă tricoul României.

„Cred că această convocare este, pentru mine, șansa de a progresa în carieră. E o oportunitate. Pot învăța de la jucători experimentați. Am fost întâmpinat cu căldură. Și toată lumea m-a primit foarte bine. Și jucătorii m-au primit foarte bine și apreciez asta.

Am văzut interesul echipei naționalei pentru mine, domnul Lucescu și oamenii din Federație au vorbit cu mine și mi-au arătat cât de mult le place stilul meu de joc. E un lucru pe care-l respect foarte mult.

Am decis să joc pentru România și sunt foarte fericit. Așteptam cu entuziasm convocarea”, a declarat stoperul pentru FRF TV.

Lista preliminară a stranierilor pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

