Înjunghiat de patru ori! Un fotbalist italian a scăpat miraculos după ce a fost atacat la Napoli. „Parcă trăim Gomorra în fiecare noapte”

Bruno Petrone, 18 ani, jucător la Angri Calcio, a fost victima răzbunării unui băiat cu trei ani mai tânăr.

Ce a declanșat conflictul, cum l-a înjunghiat, unde a aruncat cuțitul și ce a spus agresorul după ce a fost prins.

Putea fi o altă tragedie la Napoli. În noaptea de 26 spre 27 decembrie, un conflict între doi adolescenți s-a terminat cu un atac oribil.

Bruno Petrone, 18 ani, fotbalist la US Angri Calcio în campionatul Eccellenza, cea mai importantă ligă regională italiană, de amatori, a căzut victima unui băiat în vârstă de 15 ani!

Atacatorul minor a recunoscut în fața procurorilor. Voia să se răzbune!

Minorul l-a înjunghiat de patru ori: în partea din stânga abdomenului, în piept, în brațul stâng și în fesa dreaptă.

A încercat să scape de cuțit aruncându-l într-un canal, dar carabinierii l-au găsit și l-au prins pe vinovat.

Acesta a recunoscut totul în fața procurorilor, potrivit Corriere della Sera. A spus că s-a certat cu Petrone în urmă cu o săptămână, cumpărându-și un cuțit pliabil pentru răzbunare.

Calciatore 18enne accoltellato a Napoli da un 15enne: il litigio una settimana prima per uno «sguardo di troppo» https://t.co/2YTymEqrl7 — Corriere della Sera (@Corriere) December 29, 2025

L-a rănit în cartierul napolitan Chiaia. E anchetat pentru tentativă de omor.

Alți patru minori aflați în acea noapte împreună cu agresorul, toți în jur de 17 ani, s-au predat la poliție. Niciunul nu avea cazier.

Petrone, operat de urgență. I s-a extirpat splina

Jucătorul, transportat de urgență la spitalul San Paolo, a fost operat imediat. I s-a extirpat splina, dar a supraviețuit intervenției chirurgicale și e încă la terapie intensivă, în stare stabilă.

Angri Calcio, întreaga echipă și întreaga comunitate Angri sunt alături de Bruno și familia sa cu afecțiune în aceste momente îngrijorătoare Comunicatul clubului din provincia Salerno, Campania

„După ce și-a petrecut vacanța la Formia, alături de bunici, Bruno s-a întors la Napoli pentru antrenamente fiindcă trăiește pentru fotbal”, a declarat mama sa în Corriere.

„E numărul 10, suporter al lui Napoli. Acum joacă în Eccellenza, dar la 16 ani a debutat în Serie C”.

Mama lui Petrone: „Prea multe arme, prea multă violență”

Părintele s-a plâns de situația teribilă din zona Napoli.

„Se întâmplă peste tot, însă aici sunt prea multe arme, e prea multă violență, incidentele sunt prea dese. Parcă trăim Gomorra în fiecare noapte. Imposibil, imposibil!”.

Serialul Gomorra, lansat în 2008, este o ecranizare a cărții lui Roberto Saviano, jurnalistul italian care a scos la lumină lumea criminală a mafiei napolitane Camorra.

