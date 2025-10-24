Business Drops #73 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodu l 73.

l 73. Astăzi, printre altele, despre suma investită de Dan Șucu la Rapid, bonusul încasat de antrenorul Elias Charalambous la FCSB și interesul în creștere al platformelor de streaming pentru evenimentele sportive live.

1. Apple a achiziționat drepturile tv pentru cursele de Formula 1 pe teritoriul Statelor Unite. Contractul se întinde pe cinci sezoane și are o valoare totală de 750.000.000 de dolari. Pe Apple TV+ vor fi transmise atât cursele, cât și antrenamentele și sesiunile de calificare.

2. Omul de afaceri Dan Șucu a declarat că a investit 40.000.000 de euro la Rapid, de la preluarea clubului giuleștean, în vara anului 2023. Bugetul de cheltuieli pentru sezonul curent este între 12.000.000 și 12.500.000 de euro, în timp ce veniturile generate sunt de până în 9.500.000 de euro.

3. Conținutul WWE a cumulat peste 300.000.000 de ore vizionate pe Netflix în prima jumătate a anului 2025. Interesul platformelor de streaming pentru evenimentele sportive live este în creștere, suma totală plătită pentru drepturile de difuzare fiind de 12,3 miliarde de dolari în anul curent, versus 3,2 miliarde în 2020.

4. Elias Charalambous, antrenorul campioanei FCSB, a primit 300.000 de euro bonus pentru că a calificat echipa pe tabloul principal al Europa League. Antrenorii și jucătorii campioanei au fost recompensați în total cu aproximativ 3.000.000 de euro pentru această performanță.

5. Compania de tehnologie sportivă Catapult a achiziționat firma Impect, care furnizează date statistice despre meciurile de fotbal. Valoarea tranzacției este de 78.000.000 de euro. Pe platforma Impect sunt oferite anual analize tactice pentru aproximativ 40.000 de meciuri desfășurate în 150 de competiții din 25 de țări.

6. Audiența globală cumulată a Formulei E a crescut cu 14% în sezonul 2024-2025 față de stagiunea precedentă, până la 561.000.000 de telespectatori. De asemenea, numărul vizualizărilor făcute de postările de pe rețelele de socializare (1,39 miliarde) a fost mai mare cu 14%.

7. The Big Ten, conferință atletică ce reunește colegii din SUA, va primi o finanțare în valoare de 2,4 miliarde de dolari din partea fondului de investiții UC Investments. Fiecare colegiu va primi minim 100.000.000 de dolari, suma ajungând la 150.000.000 de dolari în cazul școlilor importante.

8. Influencerul Zack Nani va transmite în exclusivitate pe canalele sale digitale cel puțin 14 meciuri ale Franței U21 în următorii doi ani. De asemenea, Nani, care are 1.100.000 de abonați pe Youtube și 657.000 pe Twitch, a plătit o sumă cu șase cifre pentru a difuza trei jocuri pe etapă din campionatul de fotbal al Arabiei Saudite.

9. Meciul România vs Austria (1-0), din calificările pentru Cupa Mondială 2026, a fost urmărit de 39.581 de fani pe „Arena Națională” din București. Recordul de audiență acasă pentru actuala campanie a „tricolorilor” este de 49.413 de fani, veniți să vadă confruntarea cu Bosnia-Herțegovina (0-1).

10. Producătorul de gadget-uri pentru sportivi Oura a ajuns la o valoare de piață de 11 miliarde de dolari, după ce a primit o finanțare de 900.000.000 de dolari. Fondurile vor fi folosite pentru dezvoltarea tehnologiilor legate de sănătate și fitness. Oura a vândut device-uri în valoare de 500.000.000 de dolari în 2024.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

VIDEO: cele mai noi imagini din sport