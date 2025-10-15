Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League +21 foto
Elias Charalambous FOTO: Spor Pictures
Superliga

Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 15.10.2025, ora 20:26
alt-text Actualizat: 15.10.2025, ora 20:26
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre primele câștigate de jucătorii campioanei odată cu accederea în faza principală a Europa League.

Finanțatorul campioanei a comentat și situația lui Vlad Chiricheș, fotbalist care a încasat o sumă imensă chiar dacă nu a fost om de bază în preliminariile cupelor europene.

Balotelli a ales Legendarul atacant pe care italianul îl consideră mai bun decât el
Citește și
Balotelli a ales Legendarul atacant pe care italianul îl consideră mai bun decât el
Citește mai mult
Balotelli a ales Legendarul atacant pe care italianul îl consideră mai bun decât el

Becali, despre prima încasată de Charalambous: „A luat 300.000 de euro”

Jucătorii și antrenorii de la FCSB au încasat în această toamnă prime de aproximativ trei milioane de euro, după ce echipa s-a calificat în faza principală a Europa League.

Patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit ce sume au primit jucătorii, dar și antrenorul Charalambous, cel care i-a dus pe bucureșteni pentru al doilea an consecutiv în Europa League.

„Dacă vrea, el (n.r. – Chiricheș) poate să rămână în club. Din iarnă, voi lua un jucător în loc. El poate rămâne în club, ca respect față de el. A luat 200.000 de euro de calificare, doar că el nu a jucat nicio secundă. I-am dat banii, 200.000 de euro.

Am dat banii la toți băieții, 3 milioane de euro sub formă de prime.

(n.r. – Au luat toți egal?) Unii au luat 300.000, alții au luat 200.000, iar alții 20.000 sau 30.000, cum are fiecare stipulat în contract.

(n.r. – Charalambous cât a luat?) A luat 300.000 de euro! El nu știe, nu e antrenor (n.r. – glumește), dar a luat 300.000”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

FCSB, trei puncte după primele două etape din Europa League

FCSB a acumulat trei puncte în primele două etape din Europa League. Campioana României a câștigat în prima etapă, scor 1-0 în fața celor de la Go Ahead Eagles.

Ulterior, „roș-albaștrii” au pierdut meciul din etapa a doua, scor 0-2, împotriva celor de la Young Boys. FCSB mai are de jucat alte șase partide în drumul spre primăvara europeană.

Meciurile rămase de jucat în Europa League

  • 23 octombrie: Bologna (acasă)
  • 6 noiembrie: Basel (deplasare)
  • 27 noiembrie: Steaua Roșie Belgrad (deplasare)
  • 11 decembrie: Feyenoord (acasă)
  • 22 ianuarie: Dinamo Zagreb (deplasare)
  • 29 ianuarie: Fenerbahce (acasă)

FOTO. Imagini de la FCSB - Young Boys 0-2

FCSB - Young Boys meci 21.jpg
FCSB - Young Boys meci 21.jpg

Galerie foto (21 imagini)

FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Young Boys (foto meci) - FOTO: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+21 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Tensiuni Dembele - PSG Starul francezilor vrea un salariu mai mare după ce a devenit Balon de Aur. Clubul are un plan care nu e pe placul lui Ousmane
Campionate
19:22
Tensiuni Dembele - PSG Starul francezilor vrea un salariu mai mare după ce a devenit Balon de Aur. Clubul are un plan care nu e pe placul lui Ousmane
Citește mai mult
Tensiuni Dembele - PSG Starul francezilor vrea un salariu mai mare după ce a devenit Balon de Aur. Clubul are un plan care nu e pe placul lui Ousmane
Problemele continuă la Clinceni Gino Iorgulescu a comentat situația celor de la Metaloglobus și Slobozia în privința stadionului: „Am vorbit cu ei și nu fac nimic”
Superliga
19:12
Problemele continuă la Clinceni Gino Iorgulescu a comentat situația celor de la Metaloglobus și Slobozia în privința stadionului: „Am vorbit cu ei și nu fac nimic”
Citește mai mult
Problemele continuă la Clinceni Gino Iorgulescu a comentat situația celor de la Metaloglobus și Slobozia în privința stadionului: „Am vorbit cu ei și nu fac nimic”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
gigi becali europa league fcsb elias charalambous
Știrile zilei din sport
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Superliga
15.10
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Citește mai mult
„Revine, dar la altă echipă” Patronul de la FCSB, gata să ia o decizie drastică după accidentarea lui Mihai Popescu
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
|
15.10
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic, detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Citește mai mult
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
Superliga
15.10
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
Citește mai mult
Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Superliga
15.10
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Citește mai mult
„Am fost un hoț, am dat bani «la negru»” Gigi Becali, după acuzațiile lui Bumbescu: „M-a mustrat conștiința” + Conflict cu Lăcătuș
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
08:45
Când ni se decide viitorul România a aflat ziua tragerii la sorți a barajelor CM. Vom descoperi și posibilii rivali de la Mondial
Când ni se decide viitorul România a aflat ziua tragerii la sorți a barajelor CM.  Vom descoperi și posibilii rivali de la Mondial
23:18
Noi probleme la FCSB Mihai Stoica a anunțat că și Chiricheș e indisponibil + Cât ar putea lipsi fundașul
Noi probleme la FCSB Mihai Stoica a anunțat că și Chiricheș e indisponibil + Cât ar putea lipsi fundașul
23:01
„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica, șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut”
„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica,  șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut”
22:29
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic, detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit” , în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Nationala
15.10
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit”, în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Citește mai mult
Transformarea lui Mircea Lucescu De la „probabil că eu sunt cel care a greșit” , în anii ’80, la „am pierdut din cauza lor”, în 2025
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
Superliga
15.10
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
Citește mai mult
Nu renunță la Coubiș Zeljko Kopic insistă pentru transferul fotbalistului crescut de AC Milan: „Vom analiza situația”
„Real Madrid fură din obișnuință”  Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Campionate
15.10
„Real Madrid fură din obișnuință” Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Citește mai mult
„Real Madrid fură din obișnuință”  Gerard Pique, atac dezlănțuit la adresa marii rivale a Barcelonei: „Jafurile pe care le făceați erau incredibile!”
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia
Diverse
15.10
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia
Citește mai mult
Caz șocant în casa lui Schumacher Un pilot „suspendat pentru dopaj”, prieten al fiului fostului campion mondial, ar fi violat-o pe infirmiera acestuia

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 18 rapid 9 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
16.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share