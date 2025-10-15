Charalambous a câștigat o avere! Cât a încasat Elias, după ce a calificat-o pe FCSB în Europa League

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre primele câștigate de jucătorii campioanei odată cu accederea în faza principală a Europa League.

Finanțatorul campioanei a comentat și situația lui Vlad Chiricheș, fotbalist care a încasat o sumă imensă chiar dacă nu a fost om de bază în preliminariile cupelor europene.

Becali, despre prima încasată de Charalambous: „A luat 300.000 de euro”

Jucătorii și antrenorii de la FCSB au încasat în această toamnă prime de aproximativ trei milioane de euro, după ce echipa s-a calificat în faza principală a Europa League.

Patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit ce sume au primit jucătorii, dar și antrenorul Charalambous, cel care i-a dus pe bucureșteni pentru al doilea an consecutiv în Europa League.

„Dacă vrea, el (n.r. – Chiricheș) poate să rămână în club. Din iarnă, voi lua un jucător în loc. El poate rămâne în club, ca respect față de el. A luat 200.000 de euro de calificare, doar că el nu a jucat nicio secundă. I-am dat banii, 200.000 de euro.

Am dat banii la toți băieții, 3 milioane de euro sub formă de prime.

(n.r. – Au luat toți egal?) Unii au luat 300.000, alții au luat 200.000, iar alții 20.000 sau 30.000, cum are fiecare stipulat în contract.

(n.r. – Charalambous cât a luat?) A luat 300.000 de euro! El nu știe, nu e antrenor (n.r. – glumește), dar a luat 300.000”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

FCSB, trei puncte după primele două etape din Europa League

FCSB a acumulat trei puncte în primele două etape din Europa League. Campioana României a câștigat în prima etapă, scor 1-0 în fața celor de la Go Ahead Eagles.

Ulterior, „roș-albaștrii” au pierdut meciul din etapa a doua, scor 0-2, împotriva celor de la Young Boys. FCSB mai are de jucat alte șase partide în drumul spre primăvara europeană.

Meciurile rămase de jucat în Europa League

23 octombrie: Bologna (acasă)

6 noiembrie: Basel (deplasare)

27 noiembrie: Steaua Roșie Belgrad (deplasare)

11 decembrie: Feyenoord (acasă)

22 ianuarie: Dinamo Zagreb (deplasare)

29 ianuarie: Fenerbahce (acasă)

FOTO. Imagini de la FCSB - Young Boys 0-2

