„Am investit la Rapid 40 de mil. de €!” Șucu, dezvăluiri tari: cât e bugetul, cât e deficitul. Sursa de venit nr. 1 + Cum propune împărțirea drepturilor TV

Dan Șucu (62 de ani), patronul Rapidului, a vorbit, într-o emisiune la Ziarul Financiar, despre situația financiară a clubului din Giulești.

Șucu spune că doar salariile a ceea ce înseamnă prima echipă la Rapid presupun 66% din totalul cheltuielilor curente anuale ale clubului.

Face o comparație financiară între Rapid și Genoa: „Raportul e cam de 1 la 6, exact diferența economică dintre România și Italia”.

Dan Șucu, după o lungă perioadă de absență din spațiul public în România, în ceea ce privește declarații despre clubul Rapid, a revenit în prim-plan astăzi.

A făcut-o fiind invitat într-o emisiune la Ziarul Financiar, publicație deținută chiar de Șucu. Emisiunea e denumită „Business și marketing în fotbal”.

Dan Șucu atacă implicarea autorităților locale în fotbal

„Fotbalul ar trebui să fie un business, doar că în fotbalul românesc sunt două categorii: cei care se uită la el așa, ca la un business, dar și cei care îl folosesc ca pe propagandă, ca imagine, dar el, în mod normal, trebuie privit ca o afacere.

Problema este că nu poți pleca de la ideea că el va fi privit ca un business de un Consiliu Județean sau un Consiliu Local, pentru că acestea le folosesc cu scop de propagandă, scop comunitar”, a răspuns Șucu atunci când a fost întrebat dacă fotbalul e și trebuie privit ca business, după care a tras o concluzie în această direcție:

„Nicio activitate economică neprofitabilă nu poate exista așa la nesfârșit. La un moment dat, pentru a exista, trebuie să fie sustenabilă”.

Dan Șucu: „Investiția de la Rapid gândesc să rămână în patrimoniul familiei”

Șucu a fost extrem de deschis în dialogul din emisiune în a prezenta datele financiare de la Rapid. „Cu totul, până acum am investit la Rapid 40 de milioane de euro”.

Se referă inclusiv la investițiile mari din infrastructură, baza de pregătire, Academia, terenurile. „O privesc ca pe o investiție, să rămână în patrimoniul familiei”.

2 ani și 4 luni au trecut de când Șucu a devenit acționarul majoritar al clubului Rapid

Șucu admite că Rapid e acum o activitate care pierde bani. „Rapid are nevoie în continuare de infuzia de capital a acționarilor.

Bugetul de cheltuieli, cele curente, e de 12-12,5 milioane de euro. Clubul generează venituri, iarăși cele curente, de 9-9,5 milioane euro. Deficitul e de 3 milioane, pe care trebuie să-l acoperim.

Mai e și partea de tranzacționare, de transferuri, unde clienții sunt alte cluburi. În cheltuielile și veniturile curente, clientul e fanul”, spune patronul Rapidului.

Două treimi din cheltuielile clubului Rapid sunt salariile cu prima echipă

„Efortul salarial al primei echipe, jucători, antrenori și partea administrativă care se ocupă de prima echipă, e de 7,5-8 milioane de euro, ceea ce e mult. Înseamnă cam 66% din totalul cheltuielilor curente”.

E greșit când se zice că un jucător promovat din Academie aduce profit clubului, în caz de vânzare, de 100%, că el n-ar fi costat nimic. Academia Rapidului costă un milion de euro pe an, ceea ce e foarte mult. Dan Șucu, patron Rapid

Șucu se declară nemulțumit de modul în care LPF decide să împartă cele 30 de milioane de euro pe an din drepturile TV:

„E o anomalie. Banii nu sunt împărțiți ținând cont de audiențele TV, ci se ține cont aproape exclusiv de locul ocupat în clasament. E ca și cum toate sumele de pe biletele care se vând la meciurile de fotbal din Liga 1 într-un an să fie împărțite tuturor cluburilor în funcție de performanța sportivă. Nu e normal.

Rapid se alege acum cu 2,2-2,5 milioane de euro anual, dar dacă ne-am raporta la audiență, atunci am avea dublu, pentru că după FCSB, care face cele mai mari audiențe, apoi pe locul 2 e Rapid, iar pe 3 e Dinamo.

Audiența TV a crescut în ultimii 3 ani cu câte 20% și acest lucru se datorează apariției în campionat a unor echipe precum Rapid, Dinamo, Petrolul, U Cluj”.

Cât produce un meci pe Giulești vs. cheltuieli cu stadionul

A dezvăluit și care a principala sursă de a încasa bani la Rapid: veniturile din vânzările de publicitate.

„Generăm cam 3,5-4 milioane de euro. Acum 3 ani aveam un milion, anul precedent am ajuns la 3,5 milioane, am triplat în 3 ani. Din păcate, aici marja poate fi marginal mai mare, nu substanțial mai mare fiindcă economia nu ne permite să targetăm în anul următor mai mult de 10% în plus”, spune Șucu, care explică și câți bani face Rapid din bilete.

„Avem venituri importante la meciuri, dar ele trebuie puse în comparație cu cheltuielile unui meci, care înseamnă chiria stadionului, mentenanța lui, utilități, firma de pază etc.

Cheltuielile cu un meci pe Giulești ne duc la 60.000 de euro, dacă stadionul e plin raportăm venituri din bilete de 120.000-130.000 de euro.

Șucu a vorbit și despre implicarea la Genoa, club pe care l-a preluat cu 40 de milioane de euro.

„E diferență față de Rapid. Cheltuielile curente sunt de 80 de milioane, iar deficitul anual de 15-20 de milioane de euro. Raportul dintre Rapid și Genoa e cam de 1 la 6, exact ca diferența economică dintre România și Italia”.

Explică însă ce are în plus Genoa față de Rapid. „Nivelul de fidelitate pe care îl au suporterii acolo e foarte ridicat. Am scos la vânzare 29.000 de abonamente, le-am dat pe toate, capacitatea stadionului fiind de 33.000. La Rapid avem doar 6.000 de abonamente la o capacitate de 12.000 a arenei”.

Am preluat Genoa cu o datorie istorică foarte mare, de peste 150 de milioane de euro, iar finanțarea datoriilor în fotbal sunt foarte scumpe din cauza dobânzilor mari, de la 7% în sus Dan Șucu, la emisiunea produsă de Ziarul Financiar

Șucu susține că e în plan, într-un viitor mai îndepărtat, listarea la bursă a cluburilor Rapid și Genoa.

În plus, a spus când Rapid se va putea bate an de la la primele două locuri în Liga 1:

„Atunci când vom ajunge la un buget de cel puțin 20 de milioane de euro cheltuieli curente, în afara transferurilor, atunci obiectivul clar și realizabil va fi să luptăm sezon de sezon pentru primele două poziții”.

