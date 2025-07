Business Drops #59 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 59.

59. Astăzi, printre altele, despre suma câștigată de Chelsea, după câștigarea Mondialului Cluburilor, schimbare importantă pentru EuroLiga de baschet și noul sponsor de la UTA.

1. Chelsea a câștigat în total 129,5 milioane de dolari după ce și-a adjudecat Campionatul Mondial al Cluburilor (3-0 în finală cu Paris Saint-Germain). Formația franceză a obținut 107,7 milioane de dolari.

2. Meciul Franța vs Anglia (2-1), de la Campionatul European feminin de fotbal 2025, a fost urmărit de peste 5.000.000 de telespectatori de ambele părți ale Canalului Mânecii, respectiv de 2.800.000 de fani în Franța și de 2.600.000 în Regatul Unit.

3. Betano a extins parteneriatul cu FIFA, devenind Partener Oficial al FIFA Club World Cup 2025™ pentru Europa. Brandul din domeniul pariurilor sportive fusese desemnat săsptămâna trecută și Partener Oficial al turneului și pentru America de Sud.

4. EuroLiga de baschet își schimbă logo-ul, într-un rebranding care marchează extinderea la 20 de participante, printre care și Dubai Basketball (Emiratele Arabe Unite). Totodată, s-a renunțat la parteneriatul cu Turkish Airlines, brand care a sponsorizat competiția în ultimii 15 ani.

5. Nike este noul sponsor tehnic al celor de la UTA Arad. Echipamentul care va fi purtat în meciurile de pe teren propriu din sezonul 2025-2026 conține tricouri care au dungi verticale albe și roșii pe partea din față, sunt albe cu numere roșii în spate, iar șorturile și jambierele sunt integral roșii.

6. Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre creșterea drepturilor TV pentru SuperLiga României, de la 30.500.000 la 33.000.000 de euro anual. Anunțul oficial ar urma să fie făcut în zilele următoare.

7. Adrian Mutu și conducerea Fiorentinei au stabilit un acord de colaborare între academia de fotbal a fostului internațional român și academia de fotbal a clubului italian, care are ca centru de pregătire Viola Park, un complex sportiv evaluat la 200 de milioane euro.

8. DAZN, platforma de streaming unde s-a văzut gratuit Campionatul Mondial al cluburilor 2025, va transmite meciurile din Serie A în Regatul Unit și în Statele Unite ale Americii. De asemenea, compania a achiziționat drepturile digitale globale pentru Serie A, Cupa și Supercupa Italiei.

9. Cel mai ieftin bilet pentru Fluminense vs Chelsea (disputat pe 8 iulie) a ajuns să coste sub 15 dolari, de la 474 dolari, cât era prețul inițial. Semifinala Campionatului Mondial al cluburilor se va juca pe stadionul MetLife din New Jersey, care are o capacitate de 82.500 de locuri.

10. Federația Română de Fotbal a încasat aproximativ 200.000 de euro din comercializarea biletelor pentru Supercupa României, costurile cu organizarea fiind de aproximativ 100.000 de euro. La meciul FCSB vs CFR Cluj (2-1), jucat pe stadionul „Steaua”, au asistat 20.133 de spectatori.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

