Pascal Mulder foto: IMAGO
Transfer din Olanda pentru Dinamo? „Câinii" au ofertat un jucător dorit și de adversara FCSB din Europa League » De ce ar putea eșua mutarea

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.01.2026, ora 21:19
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 21:19
  • Pascal Mulder (26 de ani), jucătorul celor de la FC Emmen, ar putea ajunge la Dinamo în această iarnă.
  • „Alb-roșiii” l-au ofertat deja pe căpitanul echipei olandeze, susține un jurnalist olandez, însă pe firul transferului se mai află și două cluburi locale.

Dinamo s-a întărit deja prin transferul lui Valentin Țicu și intenționează să-și consolideze și mai bine linia defensivă, prin aducerea unui jucător din străinătate.

Pascal Mulder, următoarea achiziție a lui Dinamo?

Legitimat în prezent la FC Emmen, club care joacă în liga secundă din Olanda, Pascal Mulder a intrat pe radarul lui Dinamo și al celor de la ADO Den Haag, dar și în atenția unui club din Eredivisie, informează jurnalistul Niels Dijkhuizen.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Dinamo l-a ofertat deja pe fundașul central, iar clubul din prima ligă olandeză care a intrat pe fir este Go Ahead Eagles, formația învinsă de FCSB în prima etapă din Europa League.

Mulder ar fi dispus să vină în România în cazul în care nu va ajunge la un acord în Olanda, însă este destul de reticent în privința transferului.

Pascal Mulder este titular incontestabil la Emmen, iar în acest sezon a reușit 5 goluri și două pase decisive în 18 apariții, din postura de stoper.

21:52
22:32
22:09
20:01
