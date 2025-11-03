Business Drops #75 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodu l 75.

l 75. Astăzi, printre altele, despre salariul lui Messi, PSG și drepturile TV pentru Formula 1.

1. Real Madrid vs Barcelona (2-1), primul El Clasico din acest sezon, a strâns un rating cumulat de 5,8% la Digi Sport și Prima Sport. Partida FCSB vs UTA Arad (4-0), din SuperLiga României, a avut un rating de 5,7% la aceleași televiziuni. Meciul din acel weekend cu audiența cea mai scăzută a fost Metaloglobus vs Universitatea Craiova 0-0 (1,4% rating).

2. Holdingul bancar Goldman Sachs oferă un miliard de dolari pentru pachetul majoritar de acțiuni al agenției de impresariat Excel Sports Management, care îi reprezintă, printre alții, pe Tiger Woods (golf), Derek Jeter (baseball) și Caitlin Clark (baschet). În prezent, acționarul majoritar al agenției este grupul Shamrock Capital.

3. Lionel Messi (Inter Miami) conduce în topul fotbaliștilor cu cele mai mari salarii din Major League Soccer. Argentinianul primește 20.450.000 de dolari pe an, aproape dublu față de jucătorul aflat pe poziția secundă, sud-coreeanul Heug-min Son (LA FC, 11.150.000 de dolari). Top 3 este completat de spaniolul Sergio Busquets (Inter Miami, 8.780.000 de dolari).

4. Manchester United (Anglia) este echipa de fotbal cu cei mai mulți ani consecutivi pe primul loc în ierarhia mediei spectatorilor de acasă în campionatul intern. „Diavolii” au bifat 31 de sezoane la rând, fiind urmați în top de Borussia Dortmund (Germania, 25) și de Ajax Amsterdam (Țările de Jos, 21). În România, recordul este deținut de FCSB (3 sezoane).

5. Adidas a raportat venituri record de 7,73 miliarde de dolari pentru al treilea sfert al anului 2025. Profitul operațional a crescut cu 23% față de sfertul de an precedent, până la 856.900.000, iar profitul net a fost de 536.700.000 de dolari.

6. PSG a obținut venituri record de 837.000.000 de euro în sezonul 2024-2025, în care a câștigat UEFA Champions League. Campioana Franței, care are 235.000.000 de urmăritori pe rețelele de socializare, a vândut toate biletele pentru 170 de meciuri consecutive pe teren propriu.

7. Jannik Sinner (numărul 2 ATP, 24 de ani) a câștigat până în prezent din tenis 50.460.897 de dolari, în numai 6 ani la nivel profesionist. Pe primul loc în clasamentul câștigurilor din toate timpurile este Novak Djokovic (5 ATP, 38 de ani), cu 191.117.423 de dolari obținuți din premii.

8. Puma a prelungit contractul de sponsorizare cu Galatasaray Istanbul. Noua înțelegere se întinde pe 10 ani și valorează 83.000.000 de euro, alte 14.500.000 de euro fiind oferite de producătorul de echipament sportiv ca bonusuri de performanță.

9. Apple TV a achiziționat drepturile de televizare pentru Formula 1 în Statele Unite în următorii 5 ani. Conform bbc.com, valoarea contractului este de aproximativ 750.000.000 de dolari. ESPN, actualul deținător al drepturilor TV, oferise 450.000.000.

10. România este a opta țară din lume în ceea ce privește raportul dintre banii luați din vânzarea fotbaliștilor autohtoni cu vârste de minimum 27 de ani (21.500.000 de euro) și suma totală încasată din transferuri (139.000.000 de euro) în ultimul deceniu. Cluburile din Franța au primit 3,98 miliarde de euro din transferurile făcute în străinătate în ultimii 10 ani.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

