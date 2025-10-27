Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”

Apple TV a achiziționat drepturile de televizare a Formulei 1 în Statele Unite pentru următorii 5 ani.

Detalii despre acordul fabulos dar și despre ce se întâmplă cu celebrul serial „Drive to Survive”, în rândurile de mai jos.

Odată cu achiziționarea drepturilor, Apple TV va transmite următoarele 5 sezoane în exclusivitate pe teritoriul american. În acest moment, Formula 1 este transmisă în SUA de ESPN, urmând ca schimbarea să se producă anul viitor.

Apple TV va difuza Formula 1 începând cu anul 2026

Apple a achiziționat drepturile de difuzare a Formulei 1 pe teritoriul Statelor Unite pentru următorii 5 ani. Conform bbc.com, valoarea contractului se ridică la aproximativ 750 de milioane de dolari.

O sumă de care ESPN n-a reușit să se apropie. Actualul deținător al drepturilor TV oferise 450 de milioane!

Odată cu acest acord, toți abonații standard ai Apple TV vor putea urmări Formula 1 fără a plăti în plus. Este pentru prima dată când se întâmplă asta, Apple adoptând o altă strategie în trecut.

12,99 de dolari este abonamentul la Apple TV în Statele Unite

În cazul MLS, abonații Apple TV care doresc să vizioneze partidele trebuie să plătească o taxă suplimentară. În cazul transmisiunilor din Formula 1, abonații Apple vor putea urmări atât cursele cât și tot conținutul produs de F1 TV în prețul standard al abonamentului.

Deși a cumpărat drepturile, Apple TV nu va avea comentariu propriu al curselor. Este foarte probabil ca platforma să achiziționeze comentariile de pe F1 TV sau de la Sky Sports din Marea Britanie.

Apple a vrut să obțină Formula 1 cu orice preț, după succesul înregistrat cu filmul F1. Lansat în acest an la cinema, acesta a avut încasări de aproximativ 629,5 milioane de dolari. Filmul cu Brat Pitt în rolul unui pilot de Formula 1 e cel mai mare succes al Apple Studios.

Ce se întâmplă cu celebrul serial „Drive to Survive”

După anunț, fanii Formula 1 s-au întrebat ce se va întâmpla cu serialul de succes „Drive to Survive”, care este realizat de Netflix, rivalul Apple.

Serialul lansat în 2019, aflat deja la al 7-lea sezon, este cel care a contribuit decisiv la creșterea popularității F1 în Statele Unite.

Eddy Cue, vicepreședintele senior pentru servicii al Apple, i-a liniștit însă pe fani. Nu va bloca serialul: „Îmi place «Drive to Survive». Atrage fani, deci beneficiem și noi. Cu cât facem mai multe lucruri, cu atât beneficiază și ei. E o relație simbiotică”.

Și Netflix a vrut să cumpere drepturile TV

Netflix a și încercat să achiziționeze drepturile TV. Platforma de streaming și-ar fi dorit să împartă transmisiunile cu un post de televiziune și să transmită online doar o parte dintre curse. Propunerea a fost însă respinsă.

„Netflix a vrut să exploreze câteva opțiuni, dar am simțit că nu era ce trebuie”, a declarat Ian Holmes, directorul pentru drepturi media și difuzare al F1, conform variety.com.

