Business Drops #101 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 101.

Astăzi, printre altele, despre finalul parteneriatului FIFA-Panini, după 60 de ani, noul contract oferit de Inter lui Chivu și noul parteneriat strategic încheiat de Adidas.

1. FIFA și Fanatics au semnat un acord exclusiv de licențiere pe termen lung, care va permite brandului Topps, deținut de platforma sportivă cu sediul în SUA, să producă carduri de fotbal, abțibilduri și jocuri de cărți pentru Cupa Mondială și alte evenimente organizate de forul fotbalistic, începând din 2031.

Acest acord va pune capăt parteneriatului de aproape 60 de ani dintre FIFA și Panini.

2. Sky Sports a plătit 200.000.000 de lire sterline pe sezon pentru drepturile tv ale Formulei 1 în UK, până în 2034.

La rândul ei, Sky Italia a prelungit contractul exclusiv cu F1 pentru Italia până în sezonul 2032.

3. Inter îi va prelungi contractul lui Cristi Chivu până pe 30 iunie 2028, potrivit Gazetta dello Sport.

Salariul antrenorului român va crește de la 2.100.000 de euro la 3.000.000 de euro pe an, drept recompensă pentru câștigarea campionatului Italiei.

Cel mai bine plătit tehnician din Serie A este Antonio Conte (Napoli, 8.000.000 de euro pe an).

4. Piața globală a tehnologiei sportive va crește de la valoarea actuală de 34,2 miliarde de dolari la 68,7 miliarde de dolari până în 2030, în contextul investițiilor în echipamente și gadgeturi care măsoară performanțele fizice ale sportivilor și îmbunătățesc experiența fanilor.

Sectorul dedicat fotbalului are cea mai rapidă ascensiune, prin construirea stadioanelor inteligente.

5. FIFA nu a ajuns la un acord pentru comercializarea drepturilor media ale Cupei Mondiale în India și China, teritorii cu un număr impresionant de microbiști.

Oferta potențialilor cumpărători este mult mai mică decât prețul cerut de forul mondial.

Conținutul referitor la turneul final din 2022 a fost vizualizat de 1,16 miliarde de persoane la tv și online în China și de 746.000.000 în India.

6. Agenția Nielsen a implementat o metodologie nouă pentru măsurarea audienței tv, care contabilizează mai corect utilizatorii din aceeași locuință.

Identificarea telespectatorilor necontorizați până în prezent le permite ligilor sportive profesioniste să justifice tarife mai mari pentru publicitate și acorduri de drepturi TV mai profitabile decât cele din prezent.

7. World Rugby a încheiat un parteneriat cu agenția americană de marketing sportiv IMG pentru sporirea vizibilității rugby-ului în perspectiva Cupei Mondiale la masculin, din 2031, și la feminin, din 2033.

IMG va furniza consultanță pentru comercializarea drepturilor tv în SUA și în lume, precum și pentru crearea de conținut media.

8. Adidas a încheiat un nou parteneriat strategic cu Bundesliga, prin care s-a angajat să investească 100.000.000 de euro pentru dezvoltarea fotbalului german.

Producătorul de echipament sportiv deține 8% din clubul Bayern Munchen și este sponsor tehnic al federației de profil și al mai multor alte grupări, printre care Eintracht Frankfurt și Hamburg.

9. Valoarea medie a francizelor din WNBA, liga feminină nord-americană de baschet, a crescut cu 345% în doi ani, ajungând la 427.000.000 de dolari.

Cel mai valoros club, Golden State Valkyries, este cotat la 850.000.000 de dolari. Împreună, cele 13 echipe ale ligii sunt evaluate la 5,55 miliarde de dolari.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

