Dorit în Turcia Starul lui FCSB ar putea deveni coleg cu un „tricolor”

alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 14:55
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 14:56
  • Joyskim Dawa (30 de ani), fundașul central al celor de la FCSB, ar fi dorit de o echipă din Turcia. Detalii, în rândurile de mai jos.
FCSB a obținut calificarea în preliminariile Conference League, după ce le-a învins pe FC Botoșani (4-3) și Dinamo (2-1). Dawa a fost un jucător esențial în aceste meciuri, reușind să înscrie câte un gol în fiecare duel.

Joyskim Dawa ar fi dorit de Rizespor

Dawa, care se află la FCSB din vara anului 2022, este un jucător indispensabil în apărarea roș-albaștrilor. Contractul camerunezului va expira anul viitor.

Evoluțiile solide ale lui Dawa au atras atenția unui club din Turcia. Rizespor, echipa la care evoluează internaționalul român Valentin Mihăilă, ar dori să îl transfere pe stoperul de la FCSB, anunță tibbiyebulteni.com.

2 milioane de euro
este cota de piață a lui Joyskim Dawa, conform Transfermarkt

Gruparea turcă vrea să se întărească pentru sezonul viitor și dorește să aducă mai mulți jucători, cum ar fi un portar, câțiva fundași, mijlocași, dar și fotbaliști de bandă.

„Unul dintre cele mai recente nume asociate cu Çaykur Rizespor este cel al lui Joyskim Dawa.

Fundașul central care evoluează la FCSB va rămâne fără contract la finalul sezonului viitor, ceea ce îl transformă într-o opțiune interesantă pe piața transferurilor.

Potrivit surselor care urmăresc activitatea de transferuri, Rizespor este interesată de serviciile lui Dawa. Stoperul camerunez se află pe lista clubului datorită forței sale fizice, eficienței în jocul aerian și experienței acumulate în centrul defensivei”, au notat jurnaliștii turci.

Rizespor a încheiat sezonul pe locul 8 în Turcia, cu 41 de puncte acumulate după 34 de etape.

Joyskim Dawa a fost transferat de FCSB în 2022 de la FC Botoșani, în schimbul sumei de 350.000 de euro. Camerunezul a devenit un jucător important în angrenajul echipei, reușind să bifeze 147 de apariții, să înscrie de 14 ori și să ofere 3 pase decisive.

În acest sezon, Dawa a jucat doar 14 meciuri din cauza unor probleme medicale care l-au ținut departe de teren.

