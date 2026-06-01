„Bancă nu avem. Echipă da!” Clubul din Liga 1 pregătește mai multe transferuri pentru sezonul viitor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 15:07
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 15:20
  • Alexandru Meszar, finanțatorul celor de la UTA Arad, a dezvăluit ce transferuri vrea să efectueze pentru sezonul viitor.
UTA Arad a câștigat play-out-ul în Liga 1, la două puncte în fața celor de la FCSB, și a început pregătirile pentru următoarea stagiune.

Alexandru Meszar: „Este vorba de câte un jucător pe fiecare post”

Alexandru Meszar a dezvăluit planurile echipei pentru sezonul 2026/27 din Superliga, care va începe în weekend-ul 18-19 iulie.

Conducătorul arădenilor a anunțat că vrea să întărească echipa lui Adrian Mihalcea cu patru jucători.

Vrem să aducem un fundaș central, un mijlocaș central, un fundaș dreapta și o aripă dreapta. Este vorba de câte un jucător pe fiecare post.

Ar putea fi și un portar, dar dacă mâine începe campionatul e bine că avem echipă. Bancă nu avem, dar echipă avem!

Bine, cu mici improvizații, cum am și jucat în ultimele etape când au fost probleme cu accidentările și cu suspendările”, a declarat Alexandru Meszar, conform sport.ro.

În continuare, oficialul clubului a transmis că UTA nu duce lipsă de jucători U21 pentru a acoperi regula din Liga 1.

„De obicei, nu, de obicei stăm bine. Academia produce, avem jucători U21. Dacă sunt cazuri excepționale unde un jucător poate să ne ajute și poate chiar să fie proprietatea noastră, atunci nu abandonăm această politică, dar stăm binișor”.

10,25 milioane de euro
valorează lotul echipei UTA Arad, potrivit Transfermarkt

Cu toate că UTA a câștigat play-out-ul, echipa pregătită de Adrian Mihalcea nu a jucat la barajul pentru calificarea în Conference League.

Arădenii nu au aplicat pentru obținerea licenței necesare pentru participarea în cupele europene.

