„Joc oriunde pentru Ucraina" Romanchuk, după ce a debutat ca fundaș dreapta pentru națională
„Joc oriunde pentru Ucraina” Romanchuk, după ce a debutat ca fundaș dreapta pentru națională

alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 14:33
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 14:33
  • Oleksandr Romanchuk, 26 de ani, nu se simte cel mai bine pe postul pe care l-a folosit selecționerul Ucrainei la debutul la națională (2-0 cu Polonia), dar acceptă tot ce decide Andrea Maldera. 
Oleksandr Romanchuk a debutat duminică la naționala Ucrainei. A fost titular la 2-0 în amicalul de la Wroclaw contra Poloniei și a jucat 45 de minute.

Noul selecționer galben-albastru, italianul Andrea Maldera, l-a folosit fundaș dreapta până la pauză, când l-a înlocuit cu Bondar, și i-a mulțumit stoperului Craiovei că a acceptat să evolueze pe altă poziție.

Romanchuk: „Nu este ideal să joc fundaș dreapta. Dar mă adaptez la orice post”

Romanchuk, 26 de ani, nu a fost însă deranjat de alegerea antrenorului peninsular.

„Acest post, de fundaș dreapta, nu este ideal pentru mine. Dar sunt gata să joc oriunde pentru echipa națională”, a afirmat fundașul central la sfârșitul partidei, potrivit presei ucrainene.

Debutul lui Romanchuk la naționala Ucrainei

„Un jucător trebuie să se adapteze la orice. Voi avea mai multă încredere data viitoare dacă mi se va oferi altă șansă să joc fundaș dreapta”.

Romanchuk: „Sunt fericit să apăr principala echipă a țării noastre”

Oleksandr a apreciat cel mai mult victoria cu Polonia. „Sunt fericit să fiu aici și să apăr principala echipă a țării noastre.

Debutul lui Romanchuk la naționala Ucrainei

Indiferent de meci, mă bucur că am câștigat și am reușit să-i mulțumim pe fani, pe toți oamenii care ne susțin”.

Și dacă am adus zâmbetul pe chipul unei singure persoane, deja este foarte bine Oleksandr Romanchuk, internațional ucrainean

Mesajul lui Maldera pentru Romanchuk: «Mulțumesc pentru prima repriză. Bravo!»”

A fost întrebat ce i-a transmis selecționerul în vestiar, la pauza testului cu Polonia.

„Mi-a zis: «Mulțumesc pentru prima repriză. Bravo! Odihnă acum»”.

Oleksandr Romanchuk, prima zi la naționala Ucrainei. Fotografii: capturi video YouTube federația ucraineană

A vorbit și despre adaptarea echipei la noul antrenor, după doar două zile de pregătire împreună.

„Nu este ușor. În primul rând, e foarte puțin timp. Am încercat să ne concentrăm cât mai mult, să-l ascultăm și să facem tot ce am putut pe teren”, a răspuns el, conform site-ului Tribuna.

Nici nu am observat că am fost fluierati pe stadion. Nu sunt atent la astfel de lucruri. Când ieși pe teren, te gândești doar la încălzire și la concentrarea asupra jocului. Indiferent dacă țipă cineva, nu mă afectează Oleksandr Romanchuk, internațional ucrainean

