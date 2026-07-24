FCSB, eliminare rușinoasă din Europa?! O singură reprezentantă a României e cotată cu șanse reale de calificare

România ar putea rămâne după turul 2 preliminar cu doar două reprezentante în cupele europene, dacă se vor adeveri calculele hârtiei.

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Din patru partide, echipele din Liga 1 care evoluează în Europa au reușit să obțină doar două remize în această săptămână. Iar specialiștii susțin că doar una dintre ele se va califica mai departe, iar două vor fi eliminate definitiv din cupele europene.

O singură reprezentantă a României e cotată cu șanse reale de calificare

Săptămâna a fost cu adevărat neagră pentru Liga 1. Dintre campionatele care au avut 4 reprezentante în această săptămână, doar unul s-a descurcat mai prost. Este vorba de cel danez, care s-a ales doar cu un egal din 4 partide.

Conform calculelor făcute de statisticienii de la Football Meets Data, o singură echipă din România va reuși să câștige la retur.

U Craiova - 35% șanse de calificare

- 35% șanse de calificare 0-1 cu Levski în deplasare (turul 2 UCL)

Drumul campioanei în Champions League s-ar putea încheia brusc după eșecul de la Sofia, dacă nu reușește să profite de aportul propriilor suporteri și să întoarcă rezultatul.

Meciul e văzut drept unul dintre cele mai echilibrate din această fază a Ligii, însă bulgarii pornesc cu prima șansă la calificare (65%).

Oltenii sunt singurii care nu vor părăsi cupele europene dacă sunt eliminați, urmând să retrogradeze în turul 3 din Europa League.

U Cluj - 32% șanse de calificare

- 32% șanse de calificare 2-2 cu Brann acasă (turul 2 ECL)

După un meci extrem de slab, clujenii s-au trezit în ultimele 5 minute, când au reușit să obțină un egal nesperat, al treilea consecutiv în cupele europene.

Norvegienii sunt însă favoriți la calificare (68%), mai ales că vor evolua la retur pe teren propriu.

CFR Cluj - 78% șanse de calificare

- 78% șanse de calificare 1-1 cu Alashkert în deplasare (turul 2 ECL)

Ardelenii s-au chinuit serios în Armenia, dar sunt singurii cotați cu prima șansă la retur, când vor avea avantajul propriului teren.

Problemele din interiorul clubului, mai ales cele financiare, sunt obstacolul principal al „feroviarilor”.

FCSB - 44% șanse de calificare

- 44% șanse de calificare 2-3 cu Auda acasă (turul 2 ECL)

Înfrângerea suferită în Ghencea este una dintre cele mai mari surprize ale rundei. Una care o poate scoate pe FCSB din Europa.

După victoria din România, Auda are acum prima șansă la calificare (56%). FCSB e obligată să câștige la două goluri în Letonia pentru a evita prelungirile și penalty-urile.

Programul echipelor românești la retur:

miercuri, ora 20:30: Craiova - Levski (Digi 1, Prima1)

joi, ora 19:00: Auda - FCSB (Voyo)

joi, ora 20:00: Brann - U Cluj

joi, ora 21:30: CFR Cluj - Alashkert

Cu cine pot juca dacă merg în turul 3:

Craiova: învingătoarea dintre Kairat Almaty și Omonia Nicosa (0-1 în tur) în UCL SAU învinsa dintre KuPS și Sabah (0-1 în tur) în Europa League

învingătoarea dintre Kairat Almaty și Omonia Nicosa (0-1 în tur) în UCL SAU învinsa dintre KuPS și Sabah (0-1 în tur) în Europa League CFR Cluj: învinsa dintre Tromso și Hradec Kralove (0-1 în tur) în ECL

învinsa dintre Tromso și Hradec Kralove (0-1 în tur) în ECL U Cluj: învingătoarea dintre Apollon și Dila Gori (4-0 în tur) în ECL

învingătoarea dintre Apollon și Dila Gori (4-0 în tur) în ECL FCSB: învingătoarea dintre Dinamo Tirana și Aluminij (1-1 în tur) în ECL

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