LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
LeBron James (41 de ani) merge la Philadelphia 76ers din acest sezon, în încercarea de a obține cel de-al cincilea trofeu NBA din carieră. Foto - Imago
Baschet

LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!

alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 19:23
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 19:46
  • LeBron James (41 de ani) merge la Philadelphia 76ers din acest sezon, în încercarea de a obține cel de-al cincilea trofeu NBA din carieră.
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Superstarul american a făcut astăzi anunțul mult așteptat în privința noii sale destinații, după finalul contractului cu LA Lakers, și a surprins pe toată lumea.

Deși favorite să obțină semnătura sa erau fostele sale echipe, Miami Heat și Cleveland Cavaliers, dar și o colaborare cu Steph Curry la Golden State Warriors, „Regele” s-a dus în altă direcție.

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LeBron James, mutare-șoc! Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani

James va evolua în următoarele două sezoane pentru Philadelphia 76ers, deși recunoaște că a vrut să se retragă în această vară!

Americanul susține că acesta va fi ultimul contract din cariera sa. Până să ajungă la Los Angeles Lakers, acesta a mai jucat pentru Cleveland Cavaliers, în două rânduri, și Miami Heat.

„Credeam că o să fie gata când sezonul s-a încheiat. Nu eram pregătit să fac anunțul și știam că o să am nevoie de ceva timp până să iau decizia, dar eram convins că am jucat ultimul meu meci.

Am fost sincer la ultima conferință de presă când am spus că trebuie să mă uit la mine și să decid dacă încă iubesc acest joc. Și încă o fac. Și mai am multe de oferit.

Ultimele săptămâni au fost foarte speciale. Nu mi s-a mai întâmplat să nu știu ce să fac și să îmi iau timpul necesar ca să mă gândesc. Am avut niște luni incredibile alături de cei pe care îi iubesc pentru a-mi da seama ce trebuie să fac. Aceasta e ultima mea decizie. Nu o fac pentru bani. Nu o fac pentru familie. Pentru ce mai joc până la urmă?

Vreau să mă sacrific în continuare. Vreau să muncesc în continuare. Vreau să trag de mine în continuare. Vreau să particip în continuare, să câștig și să am o șansă la acel sentiment pe care îl ai după ce câștigi un campionat.

Cred că pot ajuta Philadelphia 76ers să câștige un titlu și sunt entuziasmat să energizez un nou grup de fani și să încep această incredibilă aventură pentru ultima dată.

Mulțumesc, LA! Miami, te voi iubi mereu! Iar Nord-Estul din Ohio va fi mereu casa mea!”, a scris LeBron James pe rețelele de socializare.

Renunță la peste 90% din salariu

În ultimul sezon la Lakers, „Regele” a avut unul dintre cele mai mari contracte din NBA. A încasat 52.627.153 de dolari, cel mai mare salariu pe care l-a avut de când joacă în liga nord-americană.

Acum, pentru a merge la Philadelphia, James a acceptat să primească mai puțini bani decât a încasat la debut! Pentru sezonul 2026/2027, acesta va primi 3.876.529 de dolari. A renunțat astfel la peste 90% din salariu!

Contractul său este pentru două sezoane, însă numai dacă el va activa clauza de prelungire. În cazul în care va alege să joace și la 43 de ani, în 2027/2028 va primi 4.070.355 de dolari.

583.949.426 de dolari
a încasat James în NBA numai din salarii, fiind cel mai bine plătit jucător din istorie

De ce merge la Philadelphia?

ESPN scrie că, din momentul în care a fost clar că LeBron nu va rămâne la Lakers, Philadelphia început să facă un presing agresiv pentru a-l convinge să semneze.

Mike Gansey, președintele celor de la 76ers, ar fi discutat permanent cu agentul lui James, mai ales că el colaborase deja cu veteranul american la Cleveland, pe când era asistentul managerului general.

De asemenea, LeBron ar fi fost „atacat” și de vedetele echipei, Tyrese Maxey, Joel Embiid și Jaylen Brown, cu mesaje pentru a-l determina să li se alăture.

Philadelphia n-a mai câștigat titlul în NBA de 43 de ani! Însă, așa cum a explicat, „Regele” consideră că aceasta este echipa care îi poate aduce al cincilea titlu.

Philadelphia a încheiat sezonul regulat abia pe locul 7, calificându-se în play-off abia după ce a învins-o pe Orlando, 109-97, în calificări.

A reușit s-o învingă pe Boston, 4-3, însă în sferturi a fost eliminată la pas de New York Knicks, 0-4, viitoarea campioană.

76ers aveau deja o echipă bună, cu Embiid, Maxey și Edgecomb, iar din această vară au reușit să-l aducă de la Boston și pe Jaylen Brown.

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