FCSB duce Pro TV direct pe podium Doar două meciuri, în care au evoluat români, au avut audiență mai mare decât FCSB - Auda în 2026. Comparația cu Mondialul

FCSB - Auda 2-3 a fost transmis de Pro TV, joi seară, ce începere de la ora 20:30 și a fost detașat pe respectivul tronson

Partida din Ghencea a avut un rating cu 20% peste finala Champions League, dar sub un derby disputat în Liga 1, în luna februarie

În comparație cu meciurile de la CM, FCSB - Auda nu prinde ierarhia primelor 10 poziții

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Pro TV a suferit înfrângere după înfrângere pe timpul desfășurării Campionatului Mondial de fotbal, în fața principalului competitor, Antena 1, care a difuzat în exclusivitate meciurile turneului final.

În schimb, cu primul meci de fotbal pe care l-a transmis în această vară, Pro TV a urcat direct pe podiumul celor mai vizionate partide de fotbal pe anul 2026, meciuri în care au fost implicate echipe din România sau echipa națională. FCSB - Auda 2-3, din turul 2 preliminar Conference League, a fost văzut joi seară, pe Pro TV, cu începere de la ora 20:30.

Și a produs o audiență mare, de 7,5% rating pentru publicul comercial, cel la care se raportează Pro TV atunci când vinde publicitate. Targetul e pentru populația cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Nivelul de audiență e cu 20% mai mare decât finala Champions League, dintre PSG și Arsenal, decisă în urma loviturilor de departajare, dar și cu 33% peste finala Cupei României, disputată de Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, meci care de asemenea a avut nevoie de loteria penalty-urilor.

Doar două partide, din acest an, cu implicarea naționalei sau măcar a unei echipe de club din România, au fost mai vizionate decât FCSB - Auda.

Top 10 meciuri de fotbal pe 2026, în care au jucat naționala și echipe de club din România

Turcia - România 1-0 ➡️ 16,7%

Craiova - FCSB 1-0 ➡️ 7,9

FCSB - Auda 2-3 ➡️ 7,5

FCSB - CFR 1-4 ➡️ 6,1

Slovacia - România 2-0 ➡️ 5,9

Dinamo - FCSB 1-2 ➡️ 5,6

Craiova - U Cluj 0-0, 6-5 pen. ➡️ 5,6

FCSB - Botoșani 2-1 ➡️ 5,3

Din.Zagreb - FCSB 4-1 ➡️ 5,2

Craiova - U Cluj 5-0 ➡️ 5,1

În schimb, raportat la volumul total al telespectatorilor, nu doar pentru publicul comercial, Pro TV anunță că a atins o medie de aproape 1,3 milioane de persoane pentru meciul FCSB - Auda.

Nivelul, comparativ cu meciurile de la Campionatul Mondial, nu prinde primele 10 locuri.

Finala Spania - Argentina 1-0 a fost cel mai urmărit joc, cu o medie de 3,5 milioane de români pe Antena 1, urmată de cele două semifinale, care au fost vizionate în mod egal de câte 2,6 milioane de oameni.

Audiența de la FCSB - Auda e asemănătoare cu cea a meciului Argentina - Austria 2-0, din faza grupelor, meci care a început la ora 20:00 și a avut 1.300.000 de telespectatori, dar cu peste 50% mai mare decât cea șocului Anglia - Croația 4-2, care a luat startul la 23:00 și a produs sub 850.000 de telespectatori.

Returul din Letonia nu va fi la TV

Cum calificarea rămâne deschisă în această dublă dintre FCSB și Auda, acum tot interesul e pentru partida retur, care va avea loc la Riga, joi, 30 iulie, de la ora 19:00.

Confruntarea nu va fi transmisă de nici o televiziune din România, dar va putea fi urmărită pe Voyo, platforma de streaming deținută de Pro TV.

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