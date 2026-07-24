„Greu de înlocuit”  VIDEO Pancu, despre cele două plecări de la Rapid: „Mi-ar fi convenit să se întâmple înainte să începem campionatul”
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Superliga

„Greu de înlocuit” VIDEO Pancu, despre cele două plecări de la Rapid: „Mi-ar fi convenit să se întâmple înainte să începem campionatul”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 14:35
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 15:31
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul Rapidului, a prefațat meciul cu Botoșani din etapa a doua a Ligii 1.
  • Partida se va juca luni, 27 iulie, de la ora 21:30, și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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În cadrul etapei #2 din Liga 1, rapidiștii lui Daniel Pancu se vor deplasa la Botoșani, acolo unde vor încerca să obțină cea de-a doua victorie din acest început de sezon.

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VIDEO. Daniel Pancu, despre plecările de la Rapid: „Suntem aici să găsim soluții, nu să ne plângem”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu FC Botoșani, Daniel Pancu a declarat:

„Prima deplasare din acest campionat, o deplasare grea prin tradiție, un loc unde se câștigă greu.

Venim după un debut reușit, poate singurul minus este că nu am reușit să marcăm mai multe goluri, pentru că ne-am creat foarte multe situații, ocazii de a finaliza mai mult.

Echipa are un tonus bun și dacă ne menținem aceeași dorință, entuziasmul pe care l-am avut în prima etapă (n.r. cu Sepsi, 1-0), avem șanse importante să reușim să nu venim cu mâna goală de acolo, care e obiectivul nostru principal, de fapt”, a spus antrenorul Rapidului.

Cât despre plecările lui Andrei Borza (Corum FK, Turcia) și Jakub Hromada (Iraklis Salonic, Grecia), Daniel Pancu a spus:

„Nu poate să fie plăcută o situație în care îți pleacă doi jucători titulari, doi jucători de bază. Borza este foarte greu de înlocuit în planul ofensiv, pentru că s-a creat și o legătură în timp între el și Petrila.

Aveam unul din cele mai puternice flancuri stângi din campionat. Nu e ușor, cu siguranță.

Din punctul meu de vedere, Hromada, ca poziționare defensivă, e cel mai bun jucător pe care l-am antrenat la capitolul ăsta, jocul fără minge, poziționare, închis culoarele spre poartă. Dar în același timp știam de la început că pot apărea oferte în fiecare zi pentru jucători. Absolut orice jucător este de vânzare.

Mi-ar fi convenit cu siguranță să se întâmple lucrurile acestea cu 2-3 săptămâni înainte să începem campionatul ăsta, da. Dar suntem aici să găsim soluții, nu să ne plângem.

Borza era de mult pe listă (n.r. a plecărilor). Rareș Pop a jucat excelent în pregătiri pe acea poziție. Nu știu dacă vom aduce un alt fundaș stânga”, a mai spus Pancu.

În prima etapă, Rapid a învins-o la limită pe nou-promovata Sepsi, scor 1-0, după golul marcat de Alexandru Pașcanu în minutul 88.

De cealaltă parte, FC Botoșani a jucat tot împotriva unei echipe nou-promovate, FC Voluntari. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pașcanu în Rapid - Sepsi 1-0

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