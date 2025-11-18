„Campanie coordonată” Reacția Cameliei Voinea, după imaginile publicate de  GOLAZO.ro  + Sabrina a citit de pe telefon că nu a fost abuzată
Sabrina Voinea foto: captură video/Facebook.com
Gimnastica

„Campanie coordonată” Reacția Cameliei Voinea, după imaginile publicate de GOLAZO.ro + Sabrina a citit de pe telefon că nu a fost abuzată

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.11.2025, ora 18:32
alt-text Actualizat: 18.11.2025, ora 19:51
  • Camelia Voinea (55 de ani) a reacționat după imaginile publicate marți de GOLAZO.ro, în care aceasta este agresivă și o jignește pe fiica sa, în sala de gimnastică.
  • Antrenoarea a postat pe contul personal de Facebook un video cu un comunicat al Sabrinei Voinea.

După ce GOLAZO.ro a publicat astăzi un material însoțit de imagini video în care se observă cum Camelia Voinea are un comportament agresiv și își jignește propria fiică, vizibil afectată, în timpul antrenamentelor, antrenoarea a venit acum cu propriul punct de vedere.

„Mami, nu mai pot!” VIDEO. GOLAZO.ro are filmări teribile, în care se vede cum Camelia Voinea  își abuzează fiica, pe Sabrina: „Du-te dracu'!”
Citește și
„Mami, nu mai pot!” VIDEO. GOLAZO.ro are filmări teribile, în care se vede cum Camelia Voinea își abuzează fiica, pe Sabrina: „Du-te dracu'!”
Citește mai mult
„Mami, nu mai pot!” VIDEO. GOLAZO.ro are filmări teribile, în care se vede cum Camelia Voinea  își abuzează fiica, pe Sabrina: „Du-te dracu'!”

Camelia Voinea: „Este o campanie coordonată împotriva noastră”

Camelia Voinea susține că imaginile au ajuns inclusiv în posesia FRG, fiind ignorate de oficiali.

În același timp, antrenoarea susține că astfel de întâmplări fac partea din viața și cariera unui sportiv.

„Am citit cu amărăciune articolele din presă care au preluat niște imagini de acum 10 ani. Este clar că este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră și care nu poate decât să facă rău sportului românesc, gimnasticii noastre și, îmi pare rău să le-o reamintesc celor care ne denigrează, gimnastei numărul 1 a momentului din România.

Ar trebui să se știe că aceste imagini au mai fost prezentate conducerii federației și acum 2 ani, deci nu este nimic nou, iar oficialii FRG le-au ignorat…

Sigur, că de altfel oricărui părinte și antrenor, și am puterea să recunosc asta, și eu regret că mai ridic tonul, că poate am momente de supărare, de nervi sau de severitate. Dar ce antrenor nu face asta? Asta este meseria și ca să ajungi acolo sus mai există și momente grele și tensionate. Nu cred că există vreo mare campioană care să spună că a avut doar lapte și miere în carieră.

Dar de aici până la acuzații absurde precum bătăi sau că îmi abuzez sportivele, este cale lungă. Iar aici îmi voi rezerva dreptul să îmi apăr imaginea în justiție pentru astfel de minciuni și denigrări.

Nu voi mai continua să răspund unor astfel de provocări. Cei care urmăresc să ne distrugă performanțele vor fi dezamăgiți. Nu cedăm, rămânem unite și vom munci la fel ca și până acum, alături de toți cei care ne sprijină și cărora le mulțumim că ne sunt alături.

Celorlalți, sper să le răspundem doar prin bucuria pe care Sabrina le-o va aduce românilor, urcând în viitor pe podiumuri mondiale și olimpice”, a declarat Camelia Voinea, potrivit euronews.ro.

Sabrina Voinea: „Nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată”

La scurt timp, Camelia Voinea a postat pe contul de Facebook și un clip cu fiica sa. Sabrina Voinea e filmată în casă, cu trofeele și medaliile adunate de-a lungul carierei citind sacadat de pe telefon un text scris în prealabil.

„Sunt tare tristă când văd că în lumea gimnasticii apar lucruri neadevărate despre mine și mama mea și că presa le dă curs fără să ne întrebe nimic sau să ne ceară părerea înainte. Nu m-a forțat nimeni să fac nimic. Nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată.

Aici, în spatele meu, sunt trofeele care au fost obținute cu «întoarce-te înapoi și încă o repetare». Rezultate de care sunt foarte mândră și pe care nu le-aș fi putut obține fără sacrificii, palme rupte, lacrimi, dar mi-am asumat(…).

Mama mea e singura care știe drumul, are pregătire și cunoștințele necesare pentru a mă menține în topul celor mai bune gimnaste de pe planetă”, a spus Sabrina Voinea, într-un clip postat pe pagina de Facebook a mamei sale.

Comunicatul Sabrinei

Camelia Voinea-Comunicat Am citit cu amărăciune articolele din presa care au preluat niste imagini de acum 10 ani. Este clar ca este vorba despre o campanie coordonata impotriva noastră și care nu poate decat sa faca rau sportului romanesc, gimnasticii noastre . Ar trebui sa se stie ca aceste imagini au mai fost prezentate conducerii federatiei si acum 2 ani, deci nu este nimic nou, iar oficialii FRG din vechea conducere m-au amenințat si şantajat permanent cu aceste imagini. Sigur, ca de altfel ca orice părinte si antrenor, si am puterea sa recunosc asta, si eu regret că mai ridic tonul, ca poate am momente de supărare, de nervi sau de severitate. Dar ce antrenor nu face asta? Asta este meseria si ca sa ajungi acolo sus mai există si momente grele si tensionate. Nu cred ca exista vreo mare campioana care sa spunã cã a avut doar lapte si miere in cariera. Dar de aici până la acuzatii absurde precum bătãi sau ca imi abuzez sportivele, este cale lungă iar aici imi voi rezerva dreptul să imi apar imaginea in justitie pentru astfel de minciuni si denigrări. Gimnastica este un sport de anduranță, ce implică sute de ore de antrenament, mii de repetări și, nu în ultimul rând, privațiuni acceptate și asumate. Totul pentru un vis. Eu, în calitate de campioană mondială, vicecampioană europeană, mondială și olimpică, am trăit deja acest vis,am gustat din cupa succesului ,am trait elixilur gloriei ! Nu trăiesc prin Sabrina; ea nu împlinește așteptările mele, ci caută să-și împlinească propriul vis, la rândul său. Cu aceeași muncă,dăruire și sacrificii asumate. Cine a trecut printr-o sală de antrenament, pe drumul spre înalta performanță, știe că există momente în care poți ceda emoțional. Dar aceste clipe nu zdruncină comuniunea dintre o mamă și fiica ei, ci o întăresc. Nu voi mai continua să răspund unor astfel de provocări. Cei care urmăresc să ne distrugă performanțele vor fi dezamagiți. Nu cedăm, rămânem unite și vom munci la fel ca si până acum, alături de toti cei care ne sprijină și cărora le mulțumim că ne sunt alături. Celorlalți, sper să le răspundem doar prin bucuria pe care Sabrina le-o va aduce romînilor, urcând în viitor pe podiumuri mondiale și olimpice.

Publicată de Camelia Voinea pe Marţi, 18 noiembrie 2025

Citește și

România U21 - Spania U21 0-2 „Tricolorii” riscă să rateze Euro 2027, după 4 prezențe consecutive! Cum arată clasamentul
Nationala
20:36
România U21 - Spania U21 0-2 „Tricolorii” riscă să rateze Euro 2027, după 4 prezențe consecutive! Cum arată clasamentul
Citește mai mult
România U21 - Spania U21 0-2 „Tricolorii” riscă să rateze Euro 2027, după 4 prezențe consecutive! Cum arată clasamentul
Reacția șefului ANS Bogdan Matei, după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Camelia și Sabrina Voinea: „Te-ai fi așteptat ca mama să fie mai protectoare”
Gimnastica
17:30
Reacția șefului ANS Bogdan Matei, după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Camelia și Sabrina Voinea: „Te-ai fi așteptat ca mama să fie mai protectoare”
Citește mai mult
Reacția șefului ANS Bogdan Matei, după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Camelia și Sabrina Voinea: „Te-ai fi așteptat ca mama să fie mai protectoare”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
gimnastica abuzuri reactie camelia voinea sabrina voinea
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share