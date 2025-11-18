„Campanie coordonată” Reacția Cameliei Voinea, după imaginile publicate de  GOLAZO.ro  + Sabrina a citit de pe telefon că nu a fost abuzată

Camelia Voinea (55 de ani) a reacționat după imaginile publicate marți de GOLAZO.ro, în care aceasta este agresivă și o jignește pe fiica sa, în sala de gimnastică.

Antrenoarea a postat pe contul personal de Facebook un video cu un comunicat al Sabrinei Voinea.

După ce GOLAZO.ro a publicat astăzi un material însoțit de imagini video în care se observă cum Camelia Voinea are un comportament agresiv și își jignește propria fiică, vizibil afectată, în timpul antrenamentelor, antrenoarea a venit acum cu propriul punct de vedere.

Camelia Voinea: „Este o campanie coordonată împotriva noastră”

Camelia Voinea susține că imaginile au ajuns inclusiv în posesia FRG, fiind ignorate de oficiali.

În același timp, antrenoarea susține că astfel de întâmplări fac partea din viața și cariera unui sportiv.

„Am citit cu amărăciune articolele din presă care au preluat niște imagini de acum 10 ani. Este clar că este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră și care nu poate decât să facă rău sportului românesc, gimnasticii noastre și, îmi pare rău să le-o reamintesc celor care ne denigrează, gimnastei numărul 1 a momentului din România.

Ar trebui să se știe că aceste imagini au mai fost prezentate conducerii federației și acum 2 ani, deci nu este nimic nou, iar oficialii FRG le-au ignorat…

Sigur, că de altfel oricărui părinte și antrenor, și am puterea să recunosc asta, și eu regret că mai ridic tonul, că poate am momente de supărare, de nervi sau de severitate. Dar ce antrenor nu face asta? Asta este meseria și ca să ajungi acolo sus mai există și momente grele și tensionate. Nu cred că există vreo mare campioană care să spună că a avut doar lapte și miere în carieră.

Dar de aici până la acuzații absurde precum bătăi sau că îmi abuzez sportivele, este cale lungă. Iar aici îmi voi rezerva dreptul să îmi apăr imaginea în justiție pentru astfel de minciuni și denigrări.

Nu voi mai continua să răspund unor astfel de provocări. Cei care urmăresc să ne distrugă performanțele vor fi dezamăgiți. Nu cedăm, rămânem unite și vom munci la fel ca și până acum, alături de toți cei care ne sprijină și cărora le mulțumim că ne sunt alături.

Celorlalți, sper să le răspundem doar prin bucuria pe care Sabrina le-o va aduce românilor, urcând în viitor pe podiumuri mondiale și olimpice”, a declarat Camelia Voinea, potrivit euronews.ro.

Sabrina Voinea: „Nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată”

La scurt timp, Camelia Voinea a postat pe contul de Facebook și un clip cu fiica sa. Sabrina Voinea e filmată în casă, cu trofeele și medaliile adunate de-a lungul carierei citind sacadat de pe telefon un text scris în prealabil.

„Sunt tare tristă când văd că în lumea gimnasticii apar lucruri neadevărate despre mine și mama mea și că presa le dă curs fără să ne întrebe nimic sau să ne ceară părerea înainte. Nu m-a forțat nimeni să fac nimic. Nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată.

Aici, în spatele meu, sunt trofeele care au fost obținute cu «întoarce-te înapoi și încă o repetare». Rezultate de care sunt foarte mândră și pe care nu le-aș fi putut obține fără sacrificii, palme rupte, lacrimi, dar mi-am asumat(…).

Mama mea e singura care știe drumul, are pregătire și cunoștințele necesare pentru a mă menține în topul celor mai bune gimnaste de pe planetă”, a spus Sabrina Voinea, într-un clip postat pe pagina de Facebook a mamei sale.

Comunicatul Sabrinei Camelia Voinea-Comunicat Am citit cu amărăciune articolele din presa care au preluat niste imagini de acum 10 ani. Este clar ca este vorba despre o campanie coordonata impotriva noastră și care nu poate decat sa faca rau sportului romanesc, gimnasticii noastre . Ar trebui sa se stie ca aceste imagini au mai fost prezentate conducerii federatiei si acum 2 ani, deci nu este nimic nou, iar oficialii FRG din vechea conducere m-au amenințat si şantajat permanent cu aceste imagini. Sigur, ca de altfel ca orice părinte si antrenor, si am puterea sa recunosc asta, si eu regret că mai ridic tonul, ca poate am momente de supărare, de nervi sau de severitate. Dar ce antrenor nu face asta? Asta este meseria si ca sa ajungi acolo sus mai există si momente grele si tensionate. Nu cred ca exista vreo mare campioana care sa spunã cã a avut doar lapte si miere in cariera. Dar de aici până la acuzatii absurde precum bătãi sau ca imi abuzez sportivele, este cale lungă iar aici imi voi rezerva dreptul să imi apar imaginea in justitie pentru astfel de minciuni si denigrări. Gimnastica este un sport de anduranță, ce implică sute de ore de antrenament, mii de repetări și, nu în ultimul rând, privațiuni acceptate și asumate. Totul pentru un vis. Eu, în calitate de campioană mondială, vicecampioană europeană, mondială și olimpică, am trăit deja acest vis,am gustat din cupa succesului ,am trait elixilur gloriei ! Nu trăiesc prin Sabrina; ea nu împlinește așteptările mele, ci caută să-și împlinească propriul vis, la rândul său. Cu aceeași muncă,dăruire și sacrificii asumate. Cine a trecut printr-o sală de antrenament, pe drumul spre înalta performanță, știe că există momente în care poți ceda emoțional. Dar aceste clipe nu zdruncină comuniunea dintre o mamă și fiica ei, ci o întăresc. Nu voi mai continua să răspund unor astfel de provocări. Cei care urmăresc să ne distrugă performanțele vor fi dezamagiți. Nu cedăm, rămânem unite și vom munci la fel ca si până acum, alături de toti cei care ne sprijină și cărora le mulțumim că ne sunt alături. Celorlalți, sper să le răspundem doar prin bucuria pe care Sabrina le-o va aduce romînilor, urcând în viitor pe podiumuri mondiale și olimpice. Publicată de Camelia Voinea pe Marţi, 18 noiembrie 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport