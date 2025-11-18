Reacția șefului ANS Bogdan Matei, după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Camelia și Sabrina Voinea: „Te-ai fi așteptat ca mama să fie mai protectoare”

Bogdan Matei (45 de ani), președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), a reacționat după imaginile publicate de GOLAZO.ro.

Acestea o surprind pe antrenoarea Camelia Voinea (55 de ani) în timp ce își agresează verbal fiica, gimnasta Sabrina Voinea (18 ani).

Cazul vine în contextul unor dezvăluiri recente despre abuzuri din lotul național, după ce sportiva Denisa Golgotă a acuzat că ar fi hărțuită fizic și psihologic în perioada petrecută în cadrul echipei naționale.

Bogdan Matei, despre imaginile cu Sabrina și Camelia Voinea: „Așteptăm decizia din partea Federației”

„În primul rând este regretabil, sigur că te-ai fi aşteptat ca părintele, în speţă, mama, să fie mult mai protectoare din acest punct de vedere când vine vorba de a lucra cu propriul copil. Trebuie să acceptăm situaţia pe care aţi prezentat-o şi să vedem care sunt măsurile ce pot fi întreprinse în acest sens.

După primele sesizări ale dumneavoastră de la sosirea sportivelor de la Campionatul Mondial, în aceeaşi zi am avut o discuţie cu preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică în care am analizat cele expuse de sportiva respectivă şi în principal de dumneavoastră. Iată-ne astăzi în situaţia în care au mai apărut şi alte cazuri, în speţă, cazul doamnei Voinea şi sportiva noastră, implicit fiica domniei sale.

În acest moment, după discuţia de astăzi cu preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, pentru că sunt în dialog permanent, pentru a vedea ceea ce se întâmplă, aşteptăm decizia finală din partea Federaţiei Române de Gimnastică, Comisia de Disciplină.

Ne vor înainta raportul şi măsurile pe care le vor întreprinde la nivelul Comisiei de Disciplină, urmând ca Agenţia Naţională pentru Sport să analizeze raportul respectiv şi să transmită măsurile în concordanţă cu legislaţia în vigoare”, a declarat Bogdan Matei, conform orangesport.ro.

Dacă e cazul vom înştiinţa alte instituţii ale statului român atribuite în acest sens când vine vorba de comportament violent, limbaj şi aşa mai departe Bogdan Matei

În filmările apărute, Sabrina Voinea apare la antrenament, la paralele, sub supravegherea mamei sale.

După mai multe încercări nereușite, gimnasta izbucnește în plâns și spune repetat că nu mai poate continua: „Mami, nu mai pot! Mă dor coatele!”

În imagini se poate vedea cum Camelia Voinea se apropie amenințător, în timp ce copilul încearcă să se îndepărteze speriat.

