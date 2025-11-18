România U21 - Spania U21 0-2 „Tricolorii” riscă să rateze Euro 2027, după 4 prezențe consecutive! Cum arată clasamentul
România - Spania. sursa: FOTOMONTAJ GOLAZO.ro / Imago / Sportpictures
Nationala

România U21 - Spania U21 0-2 „Tricolorii” riscă să rateze Euro 2027, după 4 prezențe consecutive! Cum arată clasamentul

alt-text Ionuț Cojocaru , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 18.11.2025, ora 20:36
alt-text Actualizat: 18.11.2025, ora 21:20
  • România U21 - Spania U21 0-2. „Tricolorii” au pierdut duelul cu favorita grupei și au ajuns pe locul 4 în grupa preliminară pentru Euro 2027.
  • La jumătatea campaniei de calificare, România U21 e la 3 puncte de locul 2, care duce la baraj, și la 8 de locul 1, singurul care aduce calificarea directă la turneul final.

Selecționata lui Costin Curelea a început mai bine partida de la Sibiu și și-a arătat intențiile ofensive. Totuși, „tricolori mici” nu au putut păstra ritmul și Spania a preluat controlul partidei.

România U21 - Spania U21 0-2. „Tricolorii” riscă să rateze Euro 2027, după 4 prezențe consecutive! Cum arată clasamentul

Ibericii au deschis scorul prin Gonzalo Garcia, atacantul lui Real Madrid, și au continuat să pună presiune pe poarta lui Ștefan Lefter. Elevii lui Costin Curelea au avut șansa de a egala prin Burnete și David Matei, dar fără succes.

În actul secund, Fresneda (Sporting) a mărit avantajul în primele minute ale reprizei și spaniolii au rămas în atac. Gonzalo Garcia a ratat o șansă uriașă de a înscrie.

Spania și-a securizat victoria și și-a consolidat locul pe prima poziție a grupei, în timp ce „tricolorii” tremură și pentru calificarea la baraj.

Programul tricolorilor U21 în calificările pentru EURO 2027

Clasamentul grupei A

LoculMeciuriGolPuncte
1. Spania517-215
2. Finlanda515-210
3. Kosovo512-38
4. România54-47
5. Cipru55-143
6. San Marino50-280
*Locul 1 se califică direct la turneul final, alături de cel mai bun loc 2. Celelalte echipe de pe locul 2 vor merge la baraj
România U21 - Spania U21 0-2

  • Au marcat: Gonzalo Garcia '17, Fresneda '53

Min. 90+3 - Final de meci! România cedează împotriva Spaniei.

Repriza a doua a fost prelungită cu 3 minute!

Min. 83 - Rodri Mendoza centrează, de la marginea careului, către Gonzalo Garcia care era scăpat de marcaj în careu. Atacantul lovește mingea cu capul, dar nu balonul nu prinde spațiul porții.

Min. 82 - Tony Strata recuperează o minge în jumătatea ibericilor, avansează spre poartă și cade în apropierea careului, însă arbitrul lasă jocul să continue.

Min 68 - SCHIMBARE ROMÂNIA! Lorenzo Biliboc și Cristi Mihai îi înlocuiesc pe David Matei și Alin Botogan.

Min, 67 - Alex Valle primește o pasă în flancul stâng, centrează în careu, și Pablo Garcia reia cu capul pe spațiul porții, dar Ștefan Lefter respinge.

Min. 64 - SCHIMBARE SPANIA! Eliezer Mayenda a ieșit și a intrat Pablo Garcia.

Min. 58 - Boțogan îl driblează pe Fresneda, centrează în careu, dar Mosquera respinge.

Min. 54 - SCHIMBARE ROMÂNIA! Rareș Pop îl înlocuiește pe Omar El Sawy.

Min 53 - GOL SPANIA! Fresneda îi pasează, în careu, lui Mayenda, care întoarce serviciul pentru fundașul dreapta. Fresneda șutează puternic, pe colțul scurt și înscrie.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Min 45- „Centralul” partidei acordă timp adițional și fluieră finalul primei reprize.

Min. 35 - David Matei a centrat, dintr-o lovitură liberă laterală, Atanas Trică a reluat spre poartă, însă Mendoza a repsins balonul.

Min. 31 - Kevin Ciubotaru scapă de marcajul lui Mayenda, centrează în careu, de unde Mosquera deviază balonul către Rareș Burnete. Românul șutează puternic, dar mingea trece peste poarta ibericilor.

Min. 28 - Mosquera execută o lovitură liberă, de la aproximativ 30 de metri de poarta României, dar balonul lovește zidul.

Min. 17 - GOL SPANIA! Gonzalo Garcia primește o centrare de la Fresneda și deviază balonul, din 6 metri, în poarta lui Ștefan Lefter.

Min. 11 - Tony Strata primește o pasă în flancul drept, în apropierea mijlocului terenului, avansează spre poartă și, de la marginea careului, șutează pe colțul scurt, dar Esquivel prinde balonul.

Min. 9 - Jesus Rodriguez îl găsește în careu pe Alex Valle, care centrează pe jos în centru, dar Matteo Duțu respinge în afara terenului.

Min. 3 - El Sawy execută un corner, Mosquera deviază și mingea ajunge către David Matei. Mijlocașul român încearcă un voleu, dar lovește defectuos mingea, care trece mult pe lângă poartă.

Min. 1 - A început meciul!

Echipele de start:

  • ROMÂNIA U21: Lefter - Strata, Matteo Duțu, Tudose, Ciubotaru - Vulturar, Boțogan - El Sawy, David Matei, Burnete - Trică
  • Rezerve: Rafailă, Țuțu, Ștefan Duțu, Rareș Pop, Jalade, Szimionaș, Sălceanu, Cristi Mihai, Biliboc
  • Selecționer: Costin Curelea
  • SPANIA U21: Esquivel - Fresneda, Mosquera, Ramon, Valle - Mendoza, Chema Andres, Peio Canales - Mayenda, Gonzalo, Jesus Rodriguez
  • Rezerve: Fonzalez, Martin, Guiu, Bravo, Carvalho, Martin, Garcia, Virgili, Obrador
  • Selecționer: David Gordo

România continuă lupta pentru calificarea la EURO 2027

În urmă cu patru zile, elevii lui Costin Curelea au fost învinși, scor 0-2, de Finlanda, în timp ce Spania vine după un 7-0 cu naționala statului San Marino.

Toate biletele pentru meciul de pe stadionul Municipal din Sibiu au fost vândute, informează FRF.

Lotul României U21 pentru meciurile cu Finlanda și Spania

  • Portari
    Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București);
  • Fundași
    Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Robert Sălceanu (Petrolul), Kevin Ciubotaru (AFC Hermannstadt);
  • Mijlocași
    Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), David Matei (Universitatea Craiova), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid), Robert Jălade (Sevilla FC | Spania), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);
  • Atacanți
    Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj).

