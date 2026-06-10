La un pas de tragedie FOTO. Pericol uriaș la amicalul Ungariei. Momentul în care o cameră suspendată se prăbușește pe gazon +8 foto
Foto: capturi Reddit. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

La un pas de tragedie FOTO. Pericol uriaș la amicalul Ungariei. Momentul în care o cameră suspendată se prăbușește pe gazon

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 10:33
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 10:34
  • O adevărată tragedie a fost aproape să se producă în meciul de marți dintre Ungaria și Kazahstan, scor 3-1.
  • O cameră de televiziune suspendată deasupra terenului s-a prăbușit de la o înălțime de peste 20 de metri, la câțiva pași de un cameraman.
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Ungaria și Kazahstan, echipe care nu s-au calificat la Campionatul Mondial, s-au întâlnit într-o partidă amicală, pe stadionul Nagyerdei din Debrecen.

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O cameră TV s-a prăbușit pe teren în timpul meciului

În minutul 26 al partidei, la scorul de 1-0 pentru Kazahstan, după golul marcat de Sergey Maliy, o cameră TV de tip Spidercam s-a prăbușit pe teren de la o înălțime de peste 20 de metri, conform bbc.com.

La jumătatea primei reprize, camera a început să scoată fum, după ce un incendiu a avariat cablul care o susținea.

O cameră TV suspendată s-a prăbușit pe teren în meciul dintre Ungaria și Kazahstan. Foto: captură X/@AlertaMundoNews
O cameră TV suspendată s-a prăbușit pe teren în meciul dintre Ungaria și Kazahstan. Foto: captură X/@AlertaMundoNews

Galerie foto (8 imagini)

O cameră TV suspendată s-a prăbușit pe teren în meciul dintre Ungaria și Kazahstan. Foto: captură X/@AlertaMundoNews O cameră TV suspendată s-a prăbușit pe teren în meciul dintre Ungaria și Kazahstan. Foto: captură X/@AlertaMundoNews O cameră TV suspendată s-a prăbușit pe teren în meciul dintre Ungaria și Kazahstan. Foto: captură X/@AlertaMundoNews O cameră TV suspendată s-a prăbușit pe teren în meciul dintre Ungaria și Kazahstan. Foto: captură X/@AlertaMundoNews O cameră TV suspendată s-a prăbușit pe teren în meciul dintre Ungaria și Kazahstan. Foto: captură X/@AlertaMundoNews
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În cele din urmă, camera TV s-a prăbușit chiar la marginea terenului, la câțiva metri distanță de un cameraman.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar meciul a fost întrerupt timp de câteva minute pentru a se remedia situația.

Deși a fost condusă încă din minutul 9, Ungaria a învins Kazahstan cu scorul de 3-1, după golurile marcate de Dominik Szoboszlai (min. 52), Andras Schafer (min. 67) și Rajmund Toth (min. 90+3).

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