Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, a înaintat o acțiune în instanță împotriva lui Mihai Stoica (61 de ani), dar și a tuturor publicațiilor de sport.

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După procesele împotriva clubului patronat de Gigi Becali, Florin Talpan se va judeca acum cu Mihai Stoica, oficialul FCSB.

Florin Talpan îi cere 100.000 € lui MM Stoica și a dat în judecată presa de sport

Juristul de la CSA Steaua l-a dat în judecată pe președintele consiliului de administrație de la FCSB pentru “calomnie, denigrare profesională și prejudiciu adus reputației”:

„Apreciez că suma de 100.000 euro ar oferi subsemnatului o compensare justă pentru repararea integrală a prejudiciului moral cauzat, cu atât mai mult cu cât pârâtul a fost avertizat să nu mai jignească, dar el s-a ambiționat și a continuat atacurile cu mai multă putere și îndârjire”.

Mai mult, ofițerul MApN dă în judecată și toate site-urile și televiziunile de sport pentru că a preluat declarațiile ironice sau jignitoare ale lui Stoica. Talpan cere eliminarea știrilor care conțin declarațiile oficialului de la FCSB la adresa lui!

GOLAZO.ro, Prima Sport, Digi Sport, gsp.ro, orangesport.ro, prosport.ro, gandul.ro, fanatik.ro, as.ro, sportpesurse.ro, iamsport.ro și sport.ro sunt publicațiile vizate de Florin Talpan.

Pe lângă o listă stufoasă cu articolele care conțin reacțiile lui Mihai Stoica la adresa sa, Florin Talpan a făcut și o listă cu principalele afirmații ale oficialului FCSB pentru care cere despăgubiri:

„Un personaj caricatural, pițigăiat, grotesc, caraghios și ridicol.”

„Mi-e greu să înțeleg cum un asemenea personaj îmbracă haina militară.”

„Îi recomand să meargă la o comisie de evaluare.”

„Se caută posesorul!” — postare pe Instagram, dar și pe Facebook, însoțită de imaginea unei cămăși de forță.

„Mintea lui tulburată”, „să meargă la comisie de evaluare” — opinii jignitoare, fără o bază factuală obiectivă.

„Nu se găsește cineva să-l trimită la un test?”

„Talpan are probleme mari.”

„Trebuie o comisie de expertiză medicală pentru acest om.”

„Comportament obsesiv-compulsiv.”

„Specimen tolerat de Armată.”

„E dezechilibrat, e periculos.”

Ce vrea Florin Talpan să obțină de la Mihai Stoica

Talpan a stabilit și o listă de obligații pe care Mihai Stoica ar urma să le aibă, dacă va pierde procesul:

1. Constatarea caracterului ilicit al declarațiilor defăimătoare, jignitoare și calomnioase făcute de către pârâtul Mihai Stoica în spațiul public și pe rețelele sociale, la adresa subsemnatului;

2. Obligarea pârâtului și, în solidar, a platformelor online implicate la ștergerea de pe platformele de socializare, nu numai din spațiul virtual, a postărilor jignitoare și ofensatoare la adresa mea, inclusiv a înregistrărilor video în care sunt vizibil calomniat și denigrat;

3. Obligarea pârâtului la publicarea de scuze publice în două publicații sportive cu audiență națională, precum și pe conturile proprii de social media (Facebook și Instagram), într-un format stabilit de instanță;

4. Obligarea pârâtului la plata sumei de 100.000 euro către subsemnatul, constând în echivalentul reparației patrimoniale pentru prejudiciul nepatrimonial cauzat prin faptele sale culpabile, de defăimare și de atingere adusă dreptului la demnitate și la onoare al subsemnatului, precum și imaginii mele publice;

5. Obligarea pârâtului la încetarea oricăror manifestări publice defăimătoare și interzicerea distribuirii sau republicării celor existente;

6. Cu cheltuieli de judecată, conform art. 453 Cod proc. civ.

De-a lungul timpului, Mihai Stoica a avut mai multe reacții dure la adresa juristului, pornite de la lupta dintre CSA și FCSB pentru marca și palmaresul Stelei.

Postare făcută de Mihai Stoica în iunie 2025, după ce ÎCCJ a stabilit definitiv că palmaresul din 1947 și până în 1998 rămâne în dreptul Stelei. FOTO: Captură Instagram @mm_stoica

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