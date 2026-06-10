„Mi-aș dori să avem o Cupă comună”  Premierul desemnat Eugen Tomac,  propunere surprinzătoare  pentru sportul românesc

Politicianul Eugen Tomac (44 de ani), nominalizat de președintele Nicușor Dan (56 de ani) pentru funcția de prim-ministru, propune organizarea unei competiții comune între echipele din România și Republica Moldova.

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Născut în comuna Babele, din sudul Basarabiei, politicianul are în plan apropierea Republicii Moldova de România atât din punct de vedere politic, cât și sportiv.

Eugen Tomac, propunere neașteptată pentru sportul românesc: „Să avem o Cupă comună”

Eugen Tomac și-ar dori să existe o competiție care să reunească echipele din România și Republica Moldova.

„România și Republica Moldova sunt două state independente, dar pe teritoriile noastre locuiește același popor.

Eu cred că e foarte bine să încurajăm activitățile sportive. Mi-aș dori foarte mult să avem o Cupă comună”, a declarat Eugen Tomac la Antena 3, citat de sport.ro.

Nu se știe deocamdată cum ar putea fi pus în practică un asemenea proiect, în condițiile în care câștigătoarea Cupei se califică în cupele europene.

În România, Universitatea Craiova a câștigat Cupa, după ce a învins-o la penalty-uri pe U Cluj, scor 0-0 (6-5 d.p.). Sheriff Tiraspol a cucerit trofeul în Moldova, după ce a trecut de Zimbru Chișinău, scor 2-0.

Eugen Tomac a mai fost întrebat și ce națională și-ar dori să câștige Campionatul Mondial, care va începe joi. Politicianul ar vrea ca o reprezentativă europeană să ridice trofeul.

Mi-aș dori să câștige o țară europeană. Am simpatii, dar aș prefera să le păstrez pentru mine, dar mi-aș dori să fie o echipă din Europa. Eugen Tomac

Tomac, un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu și succesorul lui la conducerea PMP, este în prezent la al doilea mandat de membru al Parlamentului European, din care face parte din iulie 2019. În legislativul european, el este în grupul politic Renew Europe, alături de Dan Barna şi Vlad Voiculescu (USR).

În octombrie 2025, președintele Nicușor Dan l-a numit consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, scrie HotNews.

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