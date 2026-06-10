„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după  despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima” +50 foto
Florentin Petre și Zeljko Kopic
Superliga

„Era imposibil să rămân” Florentin Petre, prima reacție după despărțirea de Dinamo + Și-a decis viitorul: „Din toată inima”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 09:33
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 09:46
  • Florentin Petre (50 de ani) a vorbit despre despărțirea de Dinamo.
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Fost antrenor secund al „câinilor”, Petre a decis să părăsească și el formația din „Ștefan cel Mare” imediat după plecarea lui Zeljko Kopic, chiar dacă își prelungise recent contractul până în 2028.

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Florentin Petre: „Nu știam că Zeljko Kopic o să ia această decizie”

„Piticul” a recunoscut că nu se aștepta ca antrenorul croat să facă acest pas și a spus că este dispus să îl însoțească la noua sa echipă.

În plus, Petre a negat informațiile potrivit cărora ar urma să ajungă la UTA Arad și a dezvăluit că șansele să continue la Dinamo erau minime, în condițiile în care Nuno Campos, noul tehnician al „câinilor”, va veni cu propriul staff.

„Asta este viaţa, mergem mai departe. Cu siguranţă mă voi întoarce, mai devreme sau mai târziu, pentru că inima şi sufletul îmi rămân la Dinamo.

Nu ştiam că Zeljko Kopic o să ia decizia asta. Este o decizie pe care o înţeleg, el a simţit-o mai bine decât noi toţi.

Eu m-am conformat, aveam clauză în contract ca în momentul în care îşi încheie contractul se va încheia şi al meu. Aşa că nu a fost nicio problemă. Am venit separat şi plecăm împreună.

Îmi doresc din toată inima să rămânem împreună. Toată lumea a văzut că am format, alături de tot staff-ul, o echipă puternică la Dinamo. Între noi s-a legat o prietenie specială şi de foarte multe ori deciziile pe care le-am luat au făcut rapid diferenţa.

Nu se pune problema să merg la UTA Arad. A fost decizia noastră, a tuturor. Nu este vorba de propuneri. Oamenii din club mă iubesc, asta am simţit. Andrei Nicolescu, toată lumea, tot ce înseamnă Dinamo m-a respectat şi mă respectă.

Este decizia noastră. Era imposibil să rămân. În primul rând, noul antrenor va veni cu staff-ul lui şi eu doar asta ştiu să fac, să antrenez.

Am decis totul cu familia mea, cu soţia… şi în momentul în care Kopa va termina contractul am spus că şi eu îl voi termina”, a spus Florentin Petre, potrivit fanatik.ro.

  • Florentin Petre a fost „secund” la Dinamo în ultimele două sezoane. În cariera sa, a mai fost tehncianul echipelor Unirea Ungheni, Ceahlăul Piatra Neamț, Dacia Unirea Brăila și Foresta Suceava.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, ultimul meci al „câinilor” cu Zeljko Kopic și Florentin Petre la cârmă

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

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