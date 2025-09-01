Meciul cu Valencia, pe Camp Nou?  Barcelona este tot mai aproape de revenirea pe stadionul emblematic al echipei » Ce mai lipsește

FC Barcelona ar putea reveni pe Camp Nou la meciul cu Valencia, de pe 14 septembrie.

Până acum, de doi ani de când au început lucrările, catalanii au evoluat pe stadionul Olimpic din Barcelona.

Revenirea pe Camp Nou este tot mai aproape pentru echipa antrenată de Hansi Flick. Până când lucrările vor fi finalizate, stadionul va putea fi utilizat la capacitate redusă.

E de așteptat ca fanii să poată umple noua arenă Camp Nou, care va avea 105.000 de locuri, abia peste 2 ani.

Revenirea Barcelonei pe Camp Nou, iminentă

Lucrările de modernizare ale stadionului Barcelonei, Camp Nou, au început în urmă cu 2 ani.

Primul meci pe arenă ar putea fi cel cu Valencia de pe 14 septembrie , din cadrul etapei 4 din La Liga, notează sport.es.

Pentru a se putea întâmpla acest lucru, Barcelona mai are nevoie doar de o aprobare pentru a putea pune în vânzare biletele pentru partida cu Valencia.

Clubul speră să primească undă verde în decursul zilei de azi sau, cel târziu, marți.

Dacă lucrurile nu vor putea fi rezolvate la timp, inaugurarea va fi amânată pentru 21 septembrie, atunci când echipa antrenată de Hansi Flick va juca acasă, cu Getafe.

Etapele pentru redeschiderea treptată a stadionului

S-au stabilit trei etape pentru redeschiderea treptată a arenei.

În prima etapă, stadionul se va redeschide la o capacitate de 27.000 de locuri (14 septembrie e data estimată), apoi va crește la 45.000 de locuri (sfârșitul lunii octombrie), apoi va ajunge la 60.000 de locuri la finalul lunii noiembrie.

Camp Nou va fi finalizat după ce se va termina de construit cel de-al treilea inel, zonele VIP și după ce va fi montat acoperișul. Stadionul va avea o capacitate maximă de 105.000 de locuri, urmând să fie cel mai mare stadion din Europa.

