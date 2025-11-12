Stadion parțial închis De ce blochează FRF o parte din capacitatea arenei din Ploiești la meciul România - San Marino

FRF lansează, în perioada noiembrie 2025-martie 2026, campania „Fotbalul unește! Respectă jocul, respectă oamenii!”.

Scopul acțiunii forului național este combaterea discriminării și a rasismului, transmite Federația.

Campania Federației Române de Fotbal va lua startul la ultimul meci al naționalei din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, contra San Marino, care se va disputa pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Citește și Naționala dezechilibrată Problema cu care se confruntă Lucescu înaintea duelului cu Bosnia Citește mai mult Naționala dezechilibrată Problema cu care se confruntă Lucescu înaintea duelului cu Bosnia

FRF lansează campania „Fotbalul unește! Respectă jocul, respectă oamenii!”

Demersul va continua și la meciurile de baraj pe care România ar urma să le dispute, dacă nu se califică direct la CM 2026.

„Prin această acţiune, FRF urmăreşte prevenirea tuturor formelor de discriminare (etnică, rasială, religioasă, politică, de gen sau bazată pe orientare sexuală) şi transmiterea unui mesaj clar: fotbalul trebuie să rămână un spaţiu al unităţii şi al respectului reciproc. Campania se va desfăşura pe canalele digitale ale FRF, prin clipuri educative, mesaje ale jucătorilor şi promovarea unui cod de conduită al suporterilor.

La meciul cu San Marino, în stadion, mesajele campaniei vor fi afișate pe ecranele LED şi pe tabela de marcaj, iar spectatorii vor primi materiale informative dedicate. De asemenea, 15% din capacitatea stadionului va fi închisă şi va fi ocupată cu mesaje anti-discriminare, iar 5% din capacitate va fi ocupată cu copii de la academii de fotbal cu materiale ce vor promova mesajul campaniei”, ”, se arată în comunicatul emis de FRF, pe site-ul oficial.

Campania realizată de forul național este extinsă și la nivelul fotbalului feminin, unde se vor realiza aceleași acțiuni.

Federația Română de Fotbal colaborează cu Guvernul României pentru a publica „Ghidul pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură în sport”, transmite FRF.

FRF a lansat în iunie și platforma B.R.A.V.O.

Forul național a lansat, de ziua copilului, platforma B.R.A.V.O., dedicată combaterii presiunii venite din partea părinților asupra copiilor care practică fotbalul.

FRF dorește stoparea oricărei forme de abuz emoțional față de copii și a implementat setul de 5 valori ce ar trebui să ghideze copii la fotbal: Bucurie, Respect, Afecțiune, Voință, Optimism.

Inițiativa FRF B.R.A.V.O. a pornit de la un insight simplu, dar puternic: ce aud copiii de pe marginea terenului le poate modela nu doar jocul, ci și viitorul. Federația Română de Fotbal

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport