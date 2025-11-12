Dezastru în European League Minaur Baia Mare și Potaissa Turda, eșecuri drastice: „Competiția e prea puternică pentru noi” » Cum arată clasamentele
Potaissa Turda foto: Facebook.com
Handbal

Dezastru în European League Minaur Baia Mare și Potaissa Turda, eșecuri drastice: „Competiția e prea puternică pentru noi” » Cum arată clasamentele

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.11.2025, ora 14:41
alt-text Actualizat: 12.11.2025, ora 14:42
  • Minaur Baia Mare și Potaissa Turda au evoluat marți în grupele EHF European League.
  • Cele două formații românești au înregistrat însă înfrângeri drastice în fața a două echipe mult mai puternice.

Minaur Baia Mare jucat pe teren propriu cu danezii de la Skanderborg, în timp ce Potaissa Turda a primit vizita liderului din Germania, Flensburg.

Minaur Baia Mare, eșec rușinos în European League

Formația noastră a pierdut acasă, scor 25-27, în fața celor de la Skandeborg.

Singurul moment în care Baia Mare a condus a fost la deschiderea scorului și ulterior cu 2-1, iar apoi danezii au preluat total controlul jocului.

La pauză scorul 17-11 în favoarea lui Skanderborg, pentru ca în repriza a doua diferența să se majoreze și mai mult, până la 18 goluri în final.

Astfel, Minaur rămâne cu un singur punct în grupa C din European League, la finalul turului, după egalul obținut cu Granollers în etapa anterioară.

„Danemarca în handbal, astăzi, este ceea ce era România pe vremuri, poate scoate două trei naționale de același nivel. Nu caut scuze sau altceva.

Dacă anul trecut a fost European Cup, anul acesta este European League, care este mult mai aproape de Champions League. În ziua de astăzi, această competiție este prea puternică pentru echipa pe care o avem astăzi. Nu avem un asemenea lot să facem față în toate competițiile.

Vreau să luăm partea bună din orice, așa voi privi mereu. Vreau să felicit tinerii care au intrat, care au simțit puterea jucătorilor danezi. Fizic sunt peste noi, cam la toate au fost peste noi. Danezii au avut sâmbătă meci, azi meci, sâmbătă iar meci, și nu se plâng de atâta oboseală. Așa trebuie să facem și noi”, a declarat Răzvan Pop, antrenorul lui Minaur Baia Mare, după meci.

Programul lui Minaur Baia Mare în EHF European League

  • Slovan Ljubljana - Minaur Baia Mare 35-29
  • Minaur Baia Mare - Granollers 24-24
  • Minaur Baia Mare - Skanderborg 27-45
  • Skanderborg - Minaur Baia Mare / 18 noiembrie, ora 19:45
  • Minaur Baia Mare - Slovan Ljubljana / 25 noiembrie, ora 19:45
  • Granollers - Minaur Baia Mare / 2 decembrie, ora 21:45

Potaissa Turda, surclasată de Flensburg

În grupa A, Potaissa Turda a pierdut scor 26-33 în fața liderului din Bundesliga, Flensburg, care conduce și grupa europeană cu maximum de puncte la finalul turului.

Aflată într-o grupă foarte dificilă, cu Flensburg, St. Rapahel din Franța și Bidasoa Irun din Spania, Turda se află pe ultimul loc, fără niciun punct obținut.

Deși nemții au condus inclusiv cu 11 goluri la un moment dat în repriza secundă, Potaissa a restrâns diferența la 5 goluri, însă timpul nu a fost suficient pentru a încerca o revenire.

Programul Potaissei Turda în EHF European League

  • Potaissa Turda - Bidasoa Irun 33-34
  • Saint-Raphael - Potaissa Turda 42-24
  • Potaissa Turda - Flensburg 26-33
  • Flensburg - Potaissa Turda / 18 noiembrie, ora 21:45
  • Bidasoa Irun - Potaissa Turda / 25 noiembrie, ora 21:45
  • Potaissa Turda - Saint-Raphael . 2 decembrie, ora 19:45

Handbal Masculin Minaur Baia Mare potaissa turda ehf european league
