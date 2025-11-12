Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG

Lionel Messi (38 de ani) a oferit un interviu amplu după vizita sa secretă pe noul stadion Camp Nou.

Starul argentinian speră să fie apt pentru Mondialul din 2026, unde nu și-ar dori să încurce cu prezența sa, dacă nu va fi în forma pe care și-o dorește.

Messi a revenit la Barcelona, pentru a vizita noul stadion al echipei, unde jucătorii blaugrana s-au antrenat zilele trecute în fața a 23.000 de suporteri, iar apoi a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Lionel Messi: „Nu vreau să fiu o povară pentru Argentina”

Campionul mondial a vorbit despre șansele de participa la viitorul turneu final din 2026, însă totul va ține de forma fizică în care se va afla.

„Sunt mulțumit de cum au trecut acești ani și, atâta timp cât pot și mă simt în formă fizică, voi continua să fac la fel pe teren, încercând să concurez, să câștig și să dau mereu totul.

În momentul în care văd că nu sunt în formă fizică, că mă chinui pe teren sau că nu mă bucur de asta, acela va fi momentul să mă opresc. Dar acum, mă bucur de asta, mă simt bine și iată-ne în situația actuală.

Da, evident că Mondialul este special, este ceva special să joci cu echipa națională în competiții importante, oficiale, mai ales având în vedere ce înseamnă o Cupă Mondială după ce am câștigat-o.

Dar, așa cum spuneam, nu vreau să fiu, ca să spun așa, o povară. Vreau să mă simt în formă fizică, să fiu sigur că pot ajuta și contribui la echipă.

Sezonul nostru este diferit de cel din Europa. Vom avea un presezon între ele, cu doar câteva meciuri înainte de Mondial și vom vedea cum evoluează lucrurile și dacă mă simt suficient de apt fizic pentru a fi acolo unde mi-aș dori să fiu și să pot participa”, a declarat Messi pentru sport.es.

Leo Messi, în finala CM 2022, Argentina - Franța 3-3 (4-2 d.p.) / foto: IMAGO

Leo Messi: „Aștept cu nerăbdare să mă întorc în Barcelona”

„Aștept cu nerăbdare să mă întorc acolo. Ne este foarte dor de Barcelona. Soția mea și cu mine, copiii, vorbim mereu despre Barcelona, ​​despre ideea de a locui din nou acolo. Avem casa noastră acolo, totul, așa că asta ne dorim.

Abia aștept să mă întorc pe stadion când se vor termina lucrările, pentru că nu am mai fost pe Camp Nou de când am plecat la Paris, iar apoi s-au mutat pe Montjuic.

Am rămas cu un sentiment ciudat după ce am plecat, din cauza modului în care s-a întâmplat totul, pentru că am ajuns să joc ultimii ani fără fani, din cauza pandemiei. După ce mi-am petrecut toată viața acolo, nu am plecat așa cum mi-am imaginat, așa cum am visat.

Mi-am imaginat, cum am spus, că voi juca toată cariera mea în Europa, la Barcelona, ​​și să vin aici, așa cum am făcut-o, pentru că acesta a fost planul meu, ceea ce mi-am dorit. Dar cred că afecțiunea fanilor va fi mereu acolo, mai ales după ce au văzut prin ce am trecut”, a mai spus starul lui Inter Miami.

Întrebat despre cele mai frumoase momente de la Barcelona, Messi a rememorat succesul din 2009 cu Guardiola, când au câștigat 6 trofee, dar și „tripla” cucerită în 2015 cu Luis Enrique.

„E greu să aleg doar unul. Slavă Domnului că am avut norocul să trăiesc multe momente. Nu știu, în general, când vorbim despre fericire ne gândim la titluri, la realizări, la lucrurile importante pe care le-am realizat.

Dar prima oară când am luat 6 trofee într-un sezon cu Guardiola a fost extraordinar. Și ultima Ligă a Campionilor cu Luis Enrique a fost la fel. Nu știu, e greu să aleg un singur moment”.

Leo Messi, alături de Barcelona, la câștigarea Ligii Campionilor în 2015, în finală cu Juventus, scor 3-1 / foto: IMAGO

Lionel Messi, despre perioada PSG și cum a transformat Inter Miami

Multiplul câștigător al Balonului de Aur a vorbit și despre perioada de la PSG, în care nu s-a simțit în largul lui.

„Nu a fost un coșmar, dar când spun că nu m-am simțit bine, este pentru că nu eram mulțumit de ceea ce făceam, rutina zilnică și ceea ce îmi place să fac: să joc fotbal.

Pur și simplu nu mă simțeam bine. Dar după aceea, adevărul este că am avut o experiență foarte bună ca familie. Orașul este spectaculos, ne-a plăcut. Era prima dată când plecam din Barcelona și totul era nou pentru noi, motiv pentru care a fost și foarte dificil.

Aici, da, ne descurcăm bine (n.r. - la Miami), ne bucurăm de oraș, de viața noastră de zi cu zi. Cum spuneam, este o viață foarte asemănătoare cu cea pe care am avut-o în Castelldefels (n.r. - lângă Barcelona), cu clubul în apropiere, școala copiilor foarte aproape, totul la îndemână, convenabil.

Locuim departe de oraș, ce-i drept, Miami este frumos, dar este foarte aglomerat”, a mai explicat Messi.

Lionel Messi, în 2022, la PSG / foto: IMAGO

În final, Messi a vorbit și despre performanța de la Inter Miami, unde, în ciuda vârstei, a reușit să iasă golgheter în MLS.

„În cele din urmă, este ceea ce am făcut toată viața mea de când eram copil și ceea ce mă pasionează cel mai mult. Iubesc să joc fotbal și să concurez. Nu-mi place să pierd în fața nimănui și de fiecare dată când intru pe teren, intru să câștig sau cel puțin să încerc.

Îmi place să concurez și asta a fost o mică provocare pentru mine și pentru băieții care au venit. Am venit la un club foarte tânăr, care era în plină creștere. Era vorba despre a-l transforma într-un club competitiv, unul care luptă pentru titluri și despre a susține creșterea acestuia. Cred că am reușit”, a mai spus campionul mondial.

FOTO. Messi, în ultimul meci jucat pentru Inter Miami, în care a reușit două goluri și o pasă decisivă

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport