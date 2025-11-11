Naționala dezechilibrată Problema cu care se confruntă Lucescu înaintea duelului cu Bosnia
Dennis Man, la ultimul meci al naționalei: 1-0 cu Austria
Naționala dezechilibrată Problema cu care se confruntă Lucescu înaintea duelului cu Bosnia

Publicat: 11.11.2025, ora 16:05
  • Mircea Lucescu are două extreme de profil similar, dar aflate la distanță mare ca formă la echipele de club. 
  • Man e sus, printre cei mai influenți jucători la PSV Eindhoven. Mihăilă, jos, mai mult rezervă la Rizespor. 
  • Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct de Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Mircea Lucescu trebuie să schimbe serios apărarea la meciul cu Bosnia de sâmbătă, din cauza accidentărilor și suspendărilor.

Selecționerul va folosi totuși, foarte probabil, aceeași linie mediană (Dragomir - M. Marin - Hagi) și același atac (Man - Bîrligea - Mihăilă) cu care a început ultima partidă, 1-0 contra Austriei.

Diferență de formă pe extreme: Man e în plină ascensiune. Mihăilă, în cădere

Antrenorul se confruntă cu o problemă în ofensivă. Echipa e dezechilibrată pe aripi.

Ambele extreme au un stil axat pe viteză și tehnică, dar diferă mult în această perioadă forma în care se află fiecare.

Dennis Man e în plină ascensiune, Valentin Mihăilă e în cădere.

Până în vară, au evoluat împreună la Parma din ianuarie 2021. Înainte de startul acestui sezon, ambii au părăsit Serie A și s-au transferat în campionate total diferite: primul în Țările de Jos, la PSV Eindhoven, al doilea în Turcia, la Rizespor.

Man, printre cei mai buni la Eindhoven: 4 goluri, 4 assisturi

Man, 27 de ani, a avut un început delicat, de adaptare, dar și-a revenit și impresionează în Eredivisie și Liga Campionilor.

A influențat 8 goluri (4 reușite - 4 assisturi) în 12 meciuri, fiind de zece ori titular și jucând 736 de minute. Printre cei mai buni la Eindhoven.

Valorează acum 10 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

41 de selecții
are Man la națională: 10 goluri, 8 pase decisive și două cartonașe gabene

Ultima oară când a înscris și a pasat decisiv a fost pe 10 iunie 2025, la 2-0 cu Cipru, în campania de Mondial.

Mihăilă nu prinde primul „11” la Rize: un singur gol în 7 partide

Mihăilă, 25 de ani, afectat și de o leziune musculară, nu se impune încă la Rize.

Cotat la 3 milioane, are un singur gol (șut de la mijlocul terenului) în șapte întâlniri. Numai în două rânduri titular și 222 de minute pe teren.

32 de meciuri
a jucat Mihăilă printre „tricolori”: 5 goluri, două assisturi, 4 cartonașe galbene și un roșu

Nu a mai marcat pentru România din 9 septembrie 2024, la 3-1 cu Lituania (Liga Națiunilor). Și e fără pasă decisivă din 18 noiembrie (4-1 cu Cipru, în aceeași competiție).

