„Selecționata Africii” Legendarul paraguayan Chilavert, atac rasist contra Franței. Replică pentru Dugarry înaintea duelului din „optimile” CM
Naționala Franței, la 3-0 cu Suedia, în „16-imile” CM 2026. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Selecționata Africii” Legendarul paraguayan Chilavert, atac rasist contra Franței. Replică pentru Dugarry înaintea duelului din „optimile” CM

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 12:49
alt-text Actualizat: 04.07.2026, ora 12:49
  • Jose Luis Chilavert i-a răspuns cu un mesaj discriminator lui Christophe Dugarry, care criticase naționala Paraguayului. 
  • Sâmbătă, la ora locală 17:00 (miezul nopții în România), Franța și Paraguay vor juca la Philadelphia, în „optimile” CM 2026.
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Sâmbătă, Franța va înfrunta Paraguayul în optimile de finală ale Mondialului.

În urmă cu aproape trei decenii, cele două echipe au mai avut un duel încins în aceeași fază, la CM 1998.

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„Les Bleus” au învins, 1-0 în prelungiri, gol Laurent Blanc în minutul 114, într-un turneu la sfârșitul căruia au oferit Hexagonului primul trofeu din istorie.

Criticile lui Dugarry. Și reacția rasistă a lui Chilavert

În acel meci, căpitanul echipei sud-americane a fost Jose Luis Chilavert, legendarul portar paraguayan. Christophe Dugarry a fost rezervă în tabăra învingătorilor.

Dugarry, la un meci demonstrativ, în urmă cu doi ani. Foto: Imago Dugarry, la un meci demonstrativ, în urmă cu doi ani. Foto: Imago
Dugarry, la un meci demonstrativ, în urmă cu doi ani. Foto: Imago

28 de ani mai târziu, cei doi sunt în centrul unui conflict exploziv.

Analist sportiv la emisiunea lui Jerome Rothen de la RMC Sport, Dugarry (54 de ani) a criticat extrem de dur selecționata lui Gustavo Alfaro.

Paraguayenii vor fi zdrobiți, umiliți. Vor încerca să se apere, pentru că sunt incapabili, repet ca să fie clar, incapabili să joace ceva. Ofensiv, sunt catastrofali Christophe Dugarry, fost internațional francez

Chilavert (60 de ani) i-a răspuns cu un atac rasist pe social media.

„Christophe, ai dreptate, am jucat contra francezilor la Mondialul din 1998. Acum, Paraguay va înfrunta o selecționată a Africii”.

Chilavert, atac rasist și homofob împotriva lui Vinicius și Mbappe

L’Equipe amintește că, în februarie, același Chilavert a lansat atacuri rasiste și homofobe la Radio Rivadavia împotriva lui Kylian Mbappe și Vinicius după scandalul „Prestianni”.

Chilavert împlinește 61 de ani pe 27 iulie. Foto: Imago Chilavert împlinește 61 de ani pe 27 iulie. Foto: Imago
Chilavert împlinește 61 de ani pe 27 iulie. Foto: Imago

A spus legat de Vinicius că „în Spania nu i se mai poate zice negru unui negru”, a afirmat că „Mbappe locuiește cu o persoană trans”, a continuat spunând că „fotbalul e un teren rezervat bărbaților” și a încheiat: „De când au apărut microfoanele și camerele de filmat, fotbalul a devenit efeminat”.

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