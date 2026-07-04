Maximele lui Ancelotti Interviu plin de replici savuroase al selecționerului Braziliei: „Nu știu dacă înțeleg fotbalul”
Carlo Ancelotti are trei victorii și un egal cu Brazilia la Mondial. Urmează alt meci dificil, contra Norvegiei lui Haaland. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Maximele lui Ancelotti Interviu plin de replici savuroase al selecționerului Braziliei: „Nu știu dacă înțeleg fotbalul”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 14:12
alt-text Actualizat: 04.07.2026, ora 14:13
  • Carlo Ancelotti, 67 de ani, vorbește despre fotbal și viață, cum le răspunde criticilor, explică de ce nu se roagă în timpul meciurilor și spune de ce nu se bucură expansiv la goluri.
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Pe 10 iunie, Carlo Ancelotti a împlinit 67 de ani. Este selecționerul Braziliei din 26 mai 2025 și, dacă nu apare nicio problemă, va rămâne antrenorul naționalei auriverde încă mult timp.

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Are contract pe termen lung, până pe 31 iulie 2030.

Acum e la primul său turneu final cu Selecao și cel mai important. Încearcă să ofere Braziliei al 6-lea titlu mondial, primul după 24 de ani.

16 meciuri
are Carlo Ancelotti ca selecționer: 10 victorii, 3 egaluri, 3 înfrângeri, golaveraj 38-13

Ancelotti: „Sunt 100% sigur că nu sunt geniu. Dar nici prost”

După ce a învins Japonia în „16-imi”, pregătindu-se pentru confruntarea cu Norvegia, pe 5 iulie, în „optimi”, la New York, italianul a avut mai multe replici savuroase într-un interviu pentru cotidianul Folha de Sao Paulo, preluat și de Marca.com.

Ancelotti ar putea înfrunta Anglia în „sferturi” dacă trece de Norvegia. Foto: Imago Ancelotti ar putea înfrunta Anglia în „sferturi” dacă trece de Norvegia. Foto: Imago
Ancelotti ar putea înfrunta Anglia în „sferturi” dacă trece de Norvegia. Foto: Imago

Vorbind despre fotbal, viață și critici, Ancelotti a spus:

„Sunt 100% sigur că nu sunt geniu. Dar, în același timp, sunt 100% sigur că nu sunt prost”.

A mai reacționat cu o maximă pentru cei care-l critică.

Nu știu dacă înțeleg fotbalul sau nu. Dar nimeni nu poate judeca dacă înțeleg sau nu Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei

Ancelotti: „Cred că Dumnezeu are și alte griji”

Peninsularul a fost întrebat de ce nu se roagă în timpul meciurilor, de ce nu e văzut niciodată pe teren invocând sprijinul divin.

A răspuns zâmbind: „Cred că Dumnezeu are și alte griji la care să se gândească”.

10 milioane de euro
este salariul anual al lui Ancelotti la naționala Braziliei. Are trecut în contract un bonus de 5 milioane dacă ia titlul mondial

Reporterii Folha au fost curioși să afle și de ce nu se manifestă expansiv la golurile echipei sale. Nu sare, nu aleargă.

Alt zâmbet: „Nu pot alerga ca alți antrenori pentru că mi-aș rupe genunchiul. Am 67 de ani”.

1.417 meciuri
are Carlo Ancelotti într-o carieră de antrenor de 31 de ani: 848 de victorii, 308 egaluri, 261 înfrângeri

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