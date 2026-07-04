Mondialul va fi mutat! Schimbarea radicală pregătită de FIFA. Când se va juca turneul final +15 foto
Gianni Infantino, președintele FIFA, și Cupa Mondială. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Mondialul va fi mutat! Schimbarea radicală pregătită de FIFA. Când se va juca turneul final

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 11:48
alt-text Actualizat: 04.07.2026, ora 11:48
  • Gianni Infantino vrea un Campionat Mondial în altă perioadă a anului. 
  • Când intenționează președintele FIFA să organizeze CM. Două variante posibile. 
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Campionatul Mondial continuă fără pauză în această vară. Cum se termină faza „16-imilor”, încep optimile de finală.

Unul dintre meciurile de sâmbătă este Paraguay - Franța, la Philadelphia, programat la ora locală 17:00 (miezul nopții în România).

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Se anunță 38 de grade Celsius și o temperatură resimțită de 43 de grade.

Căldură care îi poate afecta pe toți cei implicați. Mai ales pe jucători.

Primul Mondial toamnă-iarnă, organizat în Qatar 2022. Iarna în 2034

Din cauza verilor tot mai fierbinți, nu doar pe continentul american, ci și în Europa, FIFA ia în serios ideea unei schimbări radicale, potrivit site-ului bosniac sportsport.ba.

Intenționează să mute Mondialul în alt anotimp, să nu se mai desfășoare la mijlocul anului.

Franța - Suedia 3-0 s-a jucat la New York, pe 30 iunie, la 32 de grade Celsius. Foto: Imago Franța - Suedia 3-0 s-a jucat la New York, pe 30 iunie, la 32 de grade Celsius. Foto: Imago
Franța - Suedia 3-0 s-a jucat la New York, pe 30 iunie, la 32 de grade Celsius. Foto: Imago

Primul turneu final organizat în altă perioadă a fost cel din Qatar, derulat între 20 noiembrie și 18 decembrie 2022.

Peste opt ani, când CM va avea loc în Arabia Saudită, se va disputa probabil în decembrie 2034 sau în ianuarie 2035.

Modificarea ar putea continua din 2038, dar în alt anotimp. Primăvara sau toamna.

Stadioanele pe care se va juca Mondialul în Arabia Saudită 2034

Stadionul King Abdullah Sports (Jeddah) - 58.432 locuri
Stadionul King Abdullah Sports (Jeddah) - 58.432 locuri

Galerie foto (15 imagini)

Stadionul Prince Mohammed bin Salman (Riad) - 46.979 locuri Stadionul Roshn (Riad) - 46.000 locuri Stadionul New Murabba (Riad) - 46.010 locuri Stadionul Prince Faisal (Riad) - 46.865 locuri Stadionul King Saud University (Riad) - 46.319 locuri
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Infantino vrea Mondial în martie sau octombrie

Nu este prima oară când Gianni Infantino vorbește despre această schimbare.

În octombrie 2025, președintele FIFA a spus când plănuiește să mute Mondialul.

„Dacă vrei ca lumea să joace în același timp în orice parte a planetei, atunci poți să o faci în martie sau octombrie”, afirma el atunci.

Nu este vorba doar despre o Cupă Mondială, este o reflecție generală. Chiar și pentru a juca în unele țări europene este foarte, foarte cald în iulie Gianni Infantino, președintele FIFA

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